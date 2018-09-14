Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, aralarında Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun da bulunduğu medya temsilcileriyle bir araya geldi. Mahkemenin haksız rekabet gerekçesiyle erişim engeli uyguladığı booking.com ve Uber gibi uygulamaların kendilerine 'dijital kapitülasyon' sağladığını belirten Bakan Ersoy
, "Bir tek kurşun atmadan sizin ülkenizin ticari haklarına müdahil olmaya başladılar. Bugün Uber, Booking gibi rezervasyon motorları Türkiye'de şirketini açmış ancak hiçbir şekilde vergi ödemiyor" dedi. ÇUVALDIZI KENDİMİZE BATIRALIM
Booking'in Türkiye'de şirketini açtığına ama faturasını "vergi cenneti" Amsterdam'a kestiğine, kurucularının da ABD'li olduğuna değinen Ersoy, "Çok güzel bir dijital kapitülasyon. Ben bakanlık şapkamı bırakayım, sektör şapkamı giyeyim. Çuvaldızı biraz da kendinize batıracaksınız sektör temsilcisi olarak. Bizim 14 yıl önce sektör olarak önlem almamız gerekiyordu" diye konuştu. Bakanlığın hedef ve projelerini anlatan Bakan Ersoy, offline tanıtımı belli ölçülerde tutarak, dijital ve sosyal medyayı da ön plana alacak başka çalışmalar da yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Ersoy, "Önemli fuarlarda kalmaya devam edeceğiz ama reklam kampanyalarımızın şeklini değiştireceğiz. Çağa uygun 'youtuber'lar, 'trendsetter'lar gibi sosyal medyada ses getirecek tanıtım kampanyaları yapacağız" ifadelerini kullandı. TEŞVİKLERE KARŞIYIM
Turizm teşviklerine karşı olduğunu ifade eden Ersoy, "Taşıma suyuyla değirmen döndürürseniz, komşularınızdan biri öksürdüğü zaman sizin su akarı durur. Sadece böyle ciroyla iş çeviren yatırımcı en küçük bir sıkıntıda cansiparane fiyat kırıyor. Boğulan bir insan panik yapıp yüzme bileni de aşağı çeker ya sektörde de benzer durum yaşanıyor" dedi. YAŞAYAN MÜZELER GELİYOR
TÜRKIYE'NIN 80'li yıllarda "her şey dahil" konseptini geliştirerek, mas (kitle) turizmde markalaştığını anımsatan Ersoy, "Mas turizmde gerçekten bir başarı yakalandı, bu sene 40-42 milyon kişiye ulaşacağız ki bu çok büyük bir rakam. Türkiye buradaki misyonunu tamamladı. Bizim artık mas turizmle paralel nitelikli turizme geçmemiz lazım" açıklamasını yaptı. Türkiye'ye gelen turistlerin müze ziyareti oranının Avrupa standartlarının yarısında olduğunu belirten Ersoy, "Sınır kapısından içeri soktuğumuz turistin müze ziyaretini başaramıyoruz. Yaşayan müze denilen bir konsepte geçmeye çalışıyoruz. Artık müzelerde kültürel faaliyetler sergilenecek. İlk olarak 4-5 müzede uygulayacağız" şeklinde konuştu.