EBRD: Türkiye’de iş yapmaya devam edeceğiz

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, Türkiye'de faaliyet gösterdikleri 2009 yılından bu yana bir başarı hikayesine imza attıklarını ve en fazla yatırımı Türkiye'ye yaptıklarını belirterek, "Biz Türkiye'nin uzun vadeli kalkınmasına inanıyoruz. Koşullar zorlaşsa bile Türkiye'de iş yapmaya devam edeceğiz." dedi.

EBRD'nin Türkiye'de kamu ve özel sektör yatırımlarına 2009'dan bu yana 11 milyar avroluk yatırım yaptığına işaret eden Tuerkner, "Bu süreç içinde EBRD, Türkiye'de bir başarı hikayesine imza attı. Halen en çok yatırım yaptığımız ülke Türkiye. Burada çok iyi müşterilerimiz var. Özel sektör bizim için çok önemli. Yatırımların yaklaşık yüzde 96'sını özel sektöre yapıyoruz." dedi.

"İŞTAH DEVAM ETTİKÇE DESTEK VERECEĞİZ"

Bankanın Türkiye ekonomisinin uzun vadeli gelişimine güveninin tam olduğunu ifade eden Tuerkner, son dönemde yaşanan dalgalanmanın da alınacak doğru kararlarla stabilize edileceğine inandığını kaydetti.

Tuerkner, şu görüşleri bildirdi:

"Türkiye ekonomisi zor zamanlardan geçiyor, oldukça değişken şartlar var. Zor koşullara rağmen yatırımlar için açığız. Kısa bir süre önce yine bir özel sektör firmasını desteklemek için imzaları attık. Bunun gibi projelere açık olmaya devam edeceğiz. Ama tabii ki daha dikkatli seçeceğiz. Dirençli, uzun vadede ayakta kalabilecek müşterilerle çalışacağız.

Türkiye, EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkeler içinde en büyüğü. EBRD talebe dayalı olarak faaliyet gösteriyor. Ortama bakacağız. Yatırım yapma iştahı, istekliliği devam ederse biz de destek vermeye devam edeceğiz. Biz Türkiye'nin uzun vadeli kalkınmasına inanıyoruz. Koşullar zorlaşsa bile Türkiye'de iş yapmaya devam edeceğiz." EBRD'nin Türkiye'ye verdiği kredi desteğinde gelecek dönemin neler getireceğini tahmin etmenin zor olduğunu, bunun yeni yatırımlara ve kendilerine yapılan başvurulara bağlı olacağını aktaran Tuerkner, yenilenebilir enerjiye, ihracat yapan şirketlere ve kadın istihdamına özel önem verdiklerini aktardı.