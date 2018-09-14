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Kirada TL dönemi Dövizle kiraya Cumhurbaşkanı Erdoğan müdahale etti. Buna göre dövizle yapılan işlemlerin tamamı bir ay içinde TL’ye dönecek. Kur kıskacından çıkmaya hazırlanan sektörlerde ise bayram havası var