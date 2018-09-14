Kirada TL dönemi

Dövizle kiranın pek çok sektörde yarattığı tahribata Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
el koydu. Türk Lirası'nın değerinin korunmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararnamesi dün Resmi Gazete
'de yayımlandı. Buna göre dövizle yapılan sözleşmeler bir ay içinde TL'ye dönecek. Bu karar pek çok sektör için uçurumun kenarından dönmek anlamına geliyor. Özellikle alışveriş merkezlerindeki (AVM
) dövize endeksli kiralar nedeniyle perakende sektöründe dövizli kira maliyetleri 3 yıl öncesine göre yüzde 70 artmıştı. YENI MAĞAZA PLANLARI BAŞLADI
Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, kararla, sadece AVM'lerin değil caddelerdeki boş mağazaların da hızla dolacağını ifade etti. "Son 1-1.5 yıldır hangi mağazamızı kapatırız diye düşünüyorduk. Bu kararla artık nerede mağaza açarız diye düşünmeye başladık" diyen Öncel, rayiç bedellerin de dengeye oturacağını vurguladı. Kirada anlaşılamaması durumunda tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı olacağını dile getiren Öncel, "AVM'lerde 2016 kurları düzeyinde bir dengenin oluşacağını tahmin ediyoruz" dedi. JLL Türkiye Ofis Kiralama Direktörü Mahir Mermer ise, 2017'de yüzde 60'lara varan TL kontratların, 2018'de yüzde 90'a çıktığını söyledi. Mermer, "Kontratlarda TL'ye dönüş mevcut kurun yüzde 10 altında bir orandan yapılıyor" dedi. OSB ARAZİLERİ RANT İÇİN BOŞ TUTULUYORDU
KIRALAMADA TL'ye geçilmesi reel sektörde de olumlu karşılandı. En büyük sevinç ise sayıları 20'yi bulan serbest bölgelerde yaşandı. Türkiye ekonomisinin dinamosu Organize Sanayi Bölgeleri ve Teknokent'lerin de yüzde 80'i döviz cinsinden kiralama yapıyordu. Bu durum sanayicilerin tepkisine neden oluyordu. Sadece parsel satışları değil, OSB içindeki otel, kreş, restoran, hatta otopark giderleri bile dolar cinsinden ödeniyordu. Firma sahiplerinin verdiği bilgiye göre, döviz kontratları nedeniyle OSB'lerdeki hizmet maliyetleri, 5 ayda yüzde 60 zamlandı. Döviz destekli arazi rantının tavan yaptığı bölgelerin başında Marmara yer alıyor. Arazilerin rant amacıyla boş tutulmasının da etkisiyle metrekare fiyatlarının 3 bin dolara dayandığı bu bölgelerde üretim de risk altındaydı. BORCUN ERTELENMESI LAZIM
ALIŞVERIŞ Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Hulusi Belgü
ise alınan kararla ilgili şunları söyledi: "Banka borçlarının mutlak suretle ertelenmesi lazım. Türkiye'de 410 civarı AVM var. AVM'lerin yüzde 70-80'inin ise borcu var. Sektörde 17 milyar dolarlık yabancı yatırımı mevcut. Bu yatırımcıların da küstürülmemesi lazım. Kira Garanti Fonu konusunun bakanlığımızın gündeminde olması bizim için olumlu bir gelişme."