Merkez Bankası sahaya indi

Kur
merkezli ekonomik kuşatma operasyonuna karşı son 1 ayda önemli tedbirleri hayata geçiren Merkez Bankası, dün kritik bir karara daha imza attı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK
), politika faiz
i olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 17.75'ten 24'e çıkarttı. DOLARDA SERT DÜŞÜŞ
Merkez Bankası ayrıca, halihazırda gecelik vadede gerçekleştirilen fonlamanın, 14 Eylül'den itibaren haftalık vadede yapılmasına karar verdi. Bankanın kararının ardından döviz
piyasasında sert hareketl
er yaşandı. PPK kararı öncesinde 6.40 TL olan dolar, faiz artırım haberinin ardından yüzde 6 değer kaybederek 6.015'e düştü. Euro da 7.49 TL'den 7.007'ye indi. Borsa İstanbul
'da da endeks banka hisselerine gelen sert alımlarla 91 bin 858 puandan 93 bin 850'ye çıktı. DENGELENME BAŞLADI
PPK tarafından yapılan açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret ettiği belirtildi. ÖNCELİK ENFLASYON
Merkez
Bankası'nın kararının TL'ye rekabetçilik kazandırabileceğine dikkat çeken GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Enflasyona karşı önden yüklemeli bir faiz artırımı oldu. Türkiye
'ye kısa vadede döviz girişi sağlanması açısından reel getirinin artırılması olumlu" dedi. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ ise bu hamle ile enflasyonla
mücadeleyi ön plana aldığını ortaya koyan Merkez Bankası'nın 25 Ekim'deki PPK toplantısına kadar gelişmeleri takip edeceğini söyledi.