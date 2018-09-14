Emekli maaşlarına son dakika zam haberi! Emeklinin alacağı en düşük zam ne kadar olacak?

Emekli maaşına zam ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Emekliye yapılacak Ocak zammı ile ilgili detaylar netleşmeye başlarken milyonlarca emekli de Ocak'ta yapılacak zam miktarının detaylarını merak ediyor ve araştırıyor. Her dönem yılın ilk ve ikinci yarısındaki enflasyon detayları göz önüne alınırak yapılan emekli zamları için enflasyon detayları da belli olmaya başladı. 2018 yılı Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre, enflasyon tahminleri yüzde 19.61 olarak tahmin ediliyor.