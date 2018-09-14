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Emekli maaşlarına haberi! Emeklinin alacağı en düşük zam ne kadar olacak?

haber: Temmuz mıyla birlikte yüzleri gülen emekliler ayrıca iki bayramda aldıkları ikramiyelerle birlikte biraz daha rahata ermişlerdi. Milyonlarca emekli için bir müjdeli haber daha geldi. İnternette Ocak zammı ile ilgili araştırmalarına başlayan emekliler En düşük mı ne kadar olacak? sorusunun yanıtını arıyorlar. Merkez'in 2018 yılı enflasyon tahminini yükseltmesi emeklinin de daha fazla zam almasına neden olacak. İşte emekli zammı ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 14.9.2018 07:37 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 07:37
Emekli maaşlarına son dakika zam haberi! Emeklinin alacağı en düşük zam ne kadar olacak?

na ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Emekliye yapılacak Ocak zammı ile ilgili detaylar netleşmeye başlarken milyonlarca emekli de Ocak'ta yapılacak zam miktarının detaylarını merak ediyor ve araştırıyor. Her dönem yılın ilk ve ikinci yarısındaki enflasyon detayları göz önüne alınırak yapılan ları için enflasyon detayları da belli olmaya başladı. 2018 yılı 'nın beklenti anketine göre, enflasyon tahminleri yüzde 19.61 olarak tahmin ediliyor.

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Emekli maaşlarına son dakika zam haberi! Emeklinin alacağı en düşük zam ne kadar olacak?
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