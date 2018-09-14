Uluslararası girişimler Take-off zirvesinde toplanıyor

Türkiye'nin
girişim ekosisteminde bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir adım olan Take-off Uluslararası Girişim Zirvesi, Türk girişimciler ve yatırımcılarla birlikte, uluslararası teknoloji girişim ve yatırımcılarını TEKNOFEST
'te bir araya getiriyor. Take-off, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından, İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu desteğiyle düzenleniyor. Beş farklı alanda başvuruların kabul edildiği Take-off kapsamında katılmaya hak kazanan teknoloji girişimleri, kendi kategorilerinde yer alan diğer girişimlerle yarışacak. Enerji
ve çevre teknolojileri, sağlık, lojistik, uzay teknolojileri ve savunma, eğitim teknolojileri ve tarım, gıda teknolojileri alanlarında her kategoride 40 girişim olmak üzere toplam 200 girişim yarışacak. En başarılı 15 yabancı girişim 1 yıl boyunca İstanbul
'da ücretsiz ofis desteğinin, en başarılı 10 Türk girişim ise 1 hafta boyunca Silikon Vadisi'nde StarCamp eğitimi ödülünün sahibi olacak.
Siber güvenlik alanında en büyük otorite olarak kabul edilen APWG, ISSA ve ISACA'nın yönetim kurulu başkanlarının ana konuşmacı olarak katılacağı büyük mücadeleyi yerinde izlemek üzere Avrupa Birliği Siber Güvenlik Konseyi ECSO da TEKNOFEST'te yer alacak.