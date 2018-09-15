9 yılın en düşük temmuz cari açığı

Ekonomide üçüncü çeyrekte belirginleşen dengelenme süreci cari açık
rakamlarına yansıdı. Merkez Bankası
'nın dün açıkladığı verilere göre temmuz ayında cari açık, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 azalarak 1 milyar 751 milyon dolara geriledi. Cari açık son 11 ayın en düşük seviyesine inerken, temmuz ayları itibarıyla ise son 9 yılın en düşük rakamına imza atıldı. YILLIKTA DA DARALMA HIZLANDI
12 aylık cari açıktaki daralma temmuz ayında da devam etti. Haziranda 57 milyar 521 milyon dolar olan 12 aylık cari açık, temmuzda 54 milyar 561 milyon dolara indi. Geçen yılın temmuz dönemine göre de 12 aylık cari açık 17 milyar 239 milyon dolar gerilemiş oldu. Yılın ilk 7 ayında cari açık 33.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Merkez Bankası açıklamasında da dış ticaret
açığındaki azalışa dikkat çekilerek, "Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 2.53 milyar dolar azalarak 4.8 milyar dolara geriledi" denildi. GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, cari açığın geçen yılın aynı dönemine göre 3 milyar dolarlık belirgin bir düşüş kaydettiğine dikkat çekerek, ihracat artarken ithalattaki yavaşlamanın devam ettiğini söyledi. Erkan, "İyileşme ağustosta da devam edecek" dedi.