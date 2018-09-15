900 milyon dolarlık ihracat

SABAH Gazetesi il Buluşmaları 11-12 Eylül tarihleri arasında Uşak
'ta gerçekleştirildi. İlk gün Uşak'ın tarihi, kültürel ve turizm
mekanlarını gezen Sabah yazarları kente hayran kaldı. 12 Eylül'de Uşak Ramada Otel'de gerçekleştirilen İl Buluşmaları toplantısında konuşan AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, "Uşak tanıtım konusunda kendisini sınırlayan bir şehir. Oysa ki gerek tarihi gerek sanayisi gerekse termal tesisleri ve antik kentleriyle turizmde öne çıkabilecek bir şehir" dedi.
Uşak'ın Türkiye
'nin geri dönüşüm
merkezi olduğuna dikkat çeken Altay, "Tarlasız pamuk olarak adlandırılan geri dönüşümde Uşak lider konumda bulunuyor. İlimizde işsizlik oranı yüzde 4.5-5 seviyesinde. Uşak battaniye üretiminin tamamını yakınını karşılamakta. Gazlı bezin yüzde 60'ını, seramiğin yüzde 16'sını gerçekleştiriyor" diye konuştu. 10 YILDA 80 TON ALTIN ÜRETİLDİ
Uşak'ın resmi kayıtlara göre 200 milyon dolar ihracat yaptığını anlatan Altay, şöyle devam etti: "Ancak tacirlerimizin İstanbul üzerinden yaptıkları ihracatı da kattığımızda bu 900 milyon doları buluyor. Uşak küçük bir şehir olmasına rağmen Türkiye ekonomisine potansiyelinin de üzerinde katkı veren bir şehir. Bizler bu tanıtım faaliyetini ileriye taşıdıkça termal alanlarla ilgili çalışmalarımızı, değerlerimizi inşallah tüm Türkiye'ye tanıtma şansını bulacağız."
AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de, Uşak'ın İzmir'e 2.5, , İstanbul'a 6, Ankara'ya ve Antalya
'ya 4.5 saat uzaklıkta bulunduğuna dikkat çekerek, ilin lojistik olarak çok önemli bir konumda bulunduğunu vurguladı. Uşak'ın yüzde 40'lık orman alanına sahip olduğunu vurgulayan Güneş, "Termal suyunun olması açısından Uşak cennetten bir köşe. Uşak'a sanayi anlamında baktığımızda, gerçekten de geri dönüşüm anlamında bir öncü. Pet şişelerden tekrardan sanayiye kavuşturulması çok önemli. Battaniye üretimi, gazlı bez üretimi olması önemli. Seramik sektörünün yüzde 16'sının burada olması çok önemli. Üniversitemiz 16 fakültesi ile önemli bir konuma sahip. Buraya boşuna altın şehir dememişler. Avrupa'nın en büyük altın rezervi burada. 10 yılda 80 ton altın üretildi. Karun hazinesini gezdik. Dünyanın ikinci büyük kanyonu Ulubey Kanyonu'nu birlikte gezdik. Bunu sadece biz değil, Türkiye görsün. Uşak'ta bir turizm patlaması yaşamak istiyoruz" diye konuştu.