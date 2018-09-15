Ege’nin yükselen yıldızı Uşak

Turkuvaz Medya
'nın Türkiye'yi karış karış gezerek hayata geçirdiği 'İl Buluşmaları'nın 11'inci adresi, aşıklar diyarı Uşak
oldu. Ege Bölgesi'nin yükselen yıldızı olarak öne çıkan Uşak'a dev yazar kadrosuyla çıkartma yapan SABAH Gazetesi, şehrin ekonomik ve sosyokültürel haritasını masaya yatırdı. Uşak Belediyesi
'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte SABAH yazarları ile bir araya gelen Uşak Belediye Başkanı Av. Nurullah Cahan, şehirde 4 yılda hayata geçirdikleri projeleri anlattı. CAZİBE MERKEZI YAPACAK
Göreve geldiklerinde öncelikli hedeflerinin şehrin çehresini değiştirerek Uşak'ı bir cazibe merkezi haline getirmek olduğunu belirten Cahan, "Bu kapsamda en büyük projelerimizden biri olan kentsel dönüşümü TOKİ'nin işbirliğiyle iki yılda tamamladık. Bin 51 konut, 953 işyeri, 24 derslikli ilköğretim okulu, 750 kişilik cami ve sağlık ocağının bulunduğu proje 450 milyon TL'lik yatırımla hayata geçti" dedi. Tüm konut ve işyerlerinin sahipleriyle buluştuğunu aktaran Cahan, projenin ikinci etabı için çalışmalara başladıklarını ve ikinci dönemlerinde bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Bölgenin Uşak'ın yeni merkezi haline geleceğini anlatan Başkan Cahan, devlet hastanesi, adliye binası gibi kamu binalarının bu bölgeye kaydırıldığını ifade etti. Belediye binasının da kentsel dönüşüm alanına taşınacağını anlatan Cahan, şehir merkezinin ise Kent Park Projesi
ile taçlandırılacağını kaydetti. DEVASA KENTPARK GELİYOR
Cahan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle 110 bin metrekare alan üzerine uygulanacak Kent Park Projesi'nde yapım çalışmalarına başladık. Kent Park'ı en kısa sürede tamamlayıp halkımıza nefes alacağı yeni bir alan oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Göreve geldikleri andan itibaren yeşil Uşak için çalıştıklarını anlatan Başkan Cahan, "Dört yılda 36 çocuk bahçesi ve bir parkı Uşak'a kazandırdık. Uşak'ta kişi başına düşen yeşil alan miktarını 8.2 metrekareye ulaştırdık" şeklinde konuştu. Uşak'ta hayata geçirdikleri bir diğer önemli çalışmanın Dokuzsele Deresi Islah Projesi olduğunu anlatan Cahan, 9 kilometreden oluşan derenin arıtılarak şehre kazandırıldığını kaydetti. "Şehrin gerdanlığı Dokuzsele ile Uşak bambaşka bir görünüme kavuştu" diyen Cahan, projenin Devlet Su İşleri ortaklığıyla ve 28 milyon liralık yatırımla hayata geçtiği bilgisini verdi. TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Uşak'ın İzmir-Ankara geçiş güzergâhında yer aldığını ve günlük 50 bin aracın şehirden geçtiğini aktaran Başkan Cahan, yapılan yatırımlarla şehirde trafik kargaşasının yaşanmadığına dikkat çekti. Cahan, "Uşak'ta trafik sorununa çözüm getiren 15 Temmuz Şehit Mehmet Çetin, Osmanlı ve Selçuklu Köprülü Kavakları'nı üçer aylık zaman dilimlerinde tamamladık. Kavşakları bir yıllık sürede hayata geçirdik. Kazaların sık olduğu ve trafik sıkışıklığı yaşanan bölgelere yapılan battı çıktılarla birlikte ana yol üzerinde 20 dakikalık süreyi 5 dakikaya düşürdük. Bu çalışmayla şehirlerarası ve şehir içi trafik birbirinden ayırdık" şeklinde konuştu. Yol çalışmalarının yanı sıra şehir içi trafiği en aza indirmek ve şehir dışından gelen araçlara hızlı geçiş sağlaması amacıyla Kuzey-Güney Çevre Yolu Projeleri'ni hayata geçirdiklerini ifade eden Cahan, 18 km'lik duble yolun hizmete sunulduğunu vurguladı. ŞEHRİN SOSYAL HARİTASI ÇIKARILDI
"Bir şehri ancak bilirseniz yönetirsiniz" diyen Cahan, "Biz de şehri daha iyi tanıyabilmek için Şehir Zekâsı Programı' (Urban Intelligance) programını geliştirdik. İnsanımızın eğitim seviyesi nedir? Neye ihtiyacı var? Aileler kaç bireyden oluşuyor? Geliri ne kadar? gibi sorularla şehrin sosyal haritasını çıkardık. Artık halkımız bizden ne istiyor biliyor ve anında hizmet veriyoruz" dedi. Başkan Cahan, projenin 2018 yılı Şehir Ödülleri kapsamında 'Yılın Sosyal Altyapı Projesi' ödülünün sahibi olduğunu kaydetti. PARLAYAN YILDIZ YAVUZ DONAT
DİLE kolay, 6 bin yıllık bir tarih... Uygarlığın beşiği bir şehir.
Büyük Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini verdiği şehir.
"Gazi" bir şehir.
Ve "Altın yataklarıyla dolu" Altın şehir.
Defalarca gittik... Gezdik.
Fakat... Bu defa gördüğümüz Uşak, daha önceki Uşak'tan çok değişik.
Kentsel dönüşüm... Bisiklet yolları... Alt üst geçitler... Mahalle konakları... Kentpark...
Yeşil sahalar... Hayran kaldık.
Âşıklar ve efeler diyarı Uşak sınıf atlamış...
Kutluyoruz. SAYFALARA SIĞMAZ ERSİN RAMOĞLU
İÇ Batı Anadolu eşiği üzerinde kalan güzel bir ilimizdir Uşak..
Karun Hazinesi kadar zengin ve köklü bir kültüre sahip şehir gözden ırak düşmüş ama. Biz gittik ve hayran kaldık...
Bir not...
'Kanatlı Denizatı Broşu' evine dönmüş.
Tarihi, kültürü, sanayisi, mutfağı ve de misafirperverliğiyle Ünlü aşıklar şehri.
Belediye Başkanı Av. Nurullah Cahan iki gün ayrılmadı bizden.
Uşak'ı anlattı hep.
İyice belleyelim istedi...
Haklıydı...
Çünkü bilinmeli bu kadim kent.
Sanata özel bir önem verdi başkan.
İyi de yaptı. Şehrin bir başka gülen yüzü de AK Parti il Başkanı Mehmet Çakın'dı.
Sıcak ve içtendi... Reis'in istediği gibi biriydi.
İsmail Güneş'te...
Uşak 700 vuruşluk bir yazıya sığmaz.
Ayrı bir yazı yazmalı...
UŞAK ARTIK BEKLEMESİN ŞELALE KADAK
ANADOLU'NUN bazı illeri kültürel ve tarihi zenginliğiyle hak ettiği konumda değil; tıpkı Uşak gibi. Uşak Belediyesi'nin misafiri olarak şehirde iki gün geçirince, ilin neden turist dolup taşmadığına hayıflanıyor insan. Neyse ki 2018'de güzel gelişmeler var.
Mesela Blandus Antik Kenti kazıları Uşak Üniversitesi ve Uşak Valiliği'nin işbirliği ile yeniden başlatılmış. Madolyon motifli Uşak'ın el yapımı yün halıları Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın girişimiyle kadınları istihdam ederek başlatılmış. Uşak sahip olduğu değerleri iyi tanıtırsa, THY uçak seferlerini iptal etmez, bilakis haftanın her gününe yayarsa, şehre yatırım da gelir, turist de. Böyle bir şehrin beş yıldızılı otele de ihtiyacı var. ARTIK MÜTEVAZİ OLMA UŞAK! ŞENGÜL BALIKSIRTI
Uşak'ta karşılaştığımız zenginliklerden ve tanık olduğumuz müthiş hızlı değişimden sonra hep aynı soruyu sorduk:
Niçin bunları tüm Türkiye'ye, Dünyaya göstermiyorsunuz?
Hep benzer yanıtlar aldık: Uşak ve Uşaklı mütevazidir.
Oysa coğrafi yapısı, tarihi güzellikleri, sanayisi, üretimi ve belediyecilikte yaptığı devrimle Uşak bağıra bağıra "Ben buradayım, gelin ve keşfedin" demeyi hak ediyor. Ben de bu nedenle "Mütevazi olma Uşak" diyorum buradan. Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve ekibi Uşak'ta dört yılda gerçekten inanılmaz işlere imza atmış. Tebrikler... GELECEĞİ İLMİK İLMİK DOKUYORLAR ZEYNEP ACAR
SABAH İl Buluşmaları kapsamında 11. durağımız Uşak oldu. Kültürüyle, tarihiyle ışıl ışıl bir şehir karşıladı bizi.
Halıları nasıl ilmik ilmik dokuyorlarsa, şehri ve insanları da öyle dokumuşlar. Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Uşak, bugün şehri yine o değerler üzerine inşa etmiş. Gezdiğimiz müzeler ve Sanat Akademisi'nin pırıl pırıl gençleri bunun kanıtı. Gelecek vaad eden Uşak aynı zamanda geçmişine de sahip çıkmış ve bu değerler hâlâ yaşatılıyor. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan seyahatimiz boyunca bize eşlik etti. Şehrin geleceğini ele aldığımız bu sürede gördük ki; bizi kendine hayran bırakacak birçok proje yolda! KEŞFEDİLMESİ GEREKİYOR OSMAN BAHATTIN DIRLIK
UŞAK Ege'de potansiyeli olup da zincirlerini yeni kırmaya başlayan bir şehir. Yeni yolları ve kentsel dönüşüm faaliyetleriyle 4 yılda çehresi değişmiş.
Uşak'ın keşfedilip görülmesi gereken bir memleket olduğu gezdikten sonra daha iyi anlaşılıyor.
Grand Canyon'dan sonra dünyanın ikinci en büyüğü olan Ulubey Kanyonu, Karun Hazineleri, metre karesinde 90 bin ilmek bulunan halıları, Uşak'ı tüm listelerde tepelere taşımaya yetip de artıyor. ŞEHRİ SANATA DOYURAN BAŞKAN OĞUZHAN TORACI
2016 yılına kadar şehre turne yapıldıkça sanatla kucaklaşan Uşaklıların imdadına Uşak Belediye Başkanı Av. Nurullah Cahan yetişmiş.
Şehirde önce; Atatürk Kültür Merkezi
bünyesinde Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Sanat Akademisi kurulmuş. Pek çok tiyatro oyununa, festivale ve özel etkinliğe ev sahipliği yapılmış. Bugün Uşaklıları sanata doyurmak için pek çok sanatçı şehre geliyor ama bir gün Türkiye'ye sanata doyuracak Uşaklıları da aramıza göreceğiz. SARGI BEZİ VE HALIDA LİDER ÖZLEM AVCI
UŞAK tekstilde Türkiye'nin can damarı olma yolunda... Türkiye'deki sargı bezi, alçı ve yara bantının yüzde 50'si Uşak Tekstil OSB'de üretiliyor. Belediye'nin tarihi konakta halı dokutarak, kadınlara istihdam sağlanması da dikkat çekici. Belediyenin kurduğu UTAŞ ile yeni yolları ve TOKİ ile yapılan eski tabakhane bölgesinin yeniden şehre konut olarak kazandırılması ile Uşak'ın görünümün değişimi de gezimizde gözlemlediklerimiz. FARKLI BİR ŞEHİR... EKREM KIZILTAŞ
GELIP geçilirken uğranan ve pek dikkat çekmeyen bir şehir olan Uşak, battaniye başta olmak üzere tekstil, seramik, deri ve tarımda söz sahibi. Turizm konusunda da başa güreşme potansiyeli var Ulubey Kanyonu bir dünya harikası iken Blaundus Antik Kenti de ciddi turist çekebilecek bir yer. Yeni açılan Uşak Müzesi, görülmesi gereken eserlerle dolu. Henüz bakir olan termal imkânları da unutulmamalı. Kimsenin el atmadığı konulara yönelen Uşak, plastik ve pamukta geri dönüşüm denince ilk akla gelen yerlerden. Plastik ve tekstil atıklarının hammadde ya da ipliğe dönüştürülmesi, çevreye ve ekonomiye de katkı. Uşak, artık gelinip kalınmaya aday. Valilik, belediye, STK'lar bu konuda el ele vermiş durumda. Ulaşım ve konaklama imkânları arttıkça da bu gerçekleşecek. Uşak farkına varılması ve dikkatle izlenmesi gereken bir şehir... ÖDÜLLÜ KENT! OSMAN ALTINIŞIK
'SABAH Gazetesi'nin İl Buluşmaları' kapsamında âşıklar diyarı Uşak'tayız... Efeler, âşıklar, yarenler kenti Uşak'a ilk ziyaretim.
Kitaplara sığmayacak kadar zenginliklere, kelimelere hapsedilemeyecek kadar derinliklere sahip Uşak...
Değişim ve dönüşüme örnek gösterilecek önemli adımlar atılmış. Etap etap kent yeniden kuruluyor. İlklerin kenti Uşak İstanbul'dan sonra ilk elektriği kullanmış...
Özel girişimin ilk şeker fabrikası Uşak'ta Cumhuriyet Türkiye'sine katma değer sağlamış.
Kuruluşun ve kurtuluşun kenti Uşak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Kentin Ekonomisine Katkı' ödülü aldı.
Kalkınmaya öncülük eden Uşak tarhanası, kültürü, tarihi, sanayisi ve keşfedilmeyi bekleyen turizm potansiyeli ile parlayan bir yıldız...
Uşak, Ankara-İzmir yolu üzerinde molaya değil ağırlamak üzere sizleri bekliyor... 'İLKLERİN ŞEHRİ' BÜLENT CANKURT
GEÇEN yıl başladığımız Sabah İl Buluşmaları'nın 11. durağı olan Uşak, 'İlklerin Şehri' sıfatını fazlasıyla hak ediyor. İstanbul'dan sonra elektriği ilk kullanan ve ilk şeker fabrikasının açıldığı şehir olduğunu öğrendiğimiz Uşak'ı gerçekten çok sevdim.
Özellikle geçen dönem memleketinde göreve gelen Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak için büyük bir şans olmuş. Dört yıl gibi kısa bir sürede büyük işler başaran Cahan'ın en dikkat çeken yönü girişimciliği.
Önümüzdeki dört yıl için daha da büyük projeler planlayan Nurullah Cahan'ın bence önceliği şehre beş yıldızlı otelleri çekme ve uçak seferlerini çözmek olmalı... KÜLTÜR VE SANATIN YÜKSELEN YILDIZI HAKAN TURPÇU
UŞAK'IN çalışkan Belediye Başkanı Nurullah Cahan, şehrinde bize ilk olarak ne yeni yaptırdığı yolları tanıttı, ne de sanayileşmeden bahsetti. Evvela kültür merkezini gezdik, çocuk korosunun konserini izledik, genç tiyatrocu arkadaşların oyunlarını alkışladık. Gezimiz boyunca neredeyse her durakta bir kültürel dokunuş vardı. Saz heyeti, zeybekler, efeler, yerel müzisyenler, iki günlük Uşak gezimize en güzel renkleri kattılar. Nurullah Başkan'ı, kültür ve sanata bu kadar ayrıcalık tanıdığı için özellikle tebrik etmek gerekir. SANAT VE SPORA ÖNEM VEREN ŞEHİR YÜKSEL YAVUZ
UŞAK Belediyesi henüz büyük şehir belediyesi değil fakat Başkan Nurullah Cahan önderliğinde tekstilden, inşaata, sosyal yaşamdan, spora kadar bir büyükşehir belediyesi kadar projeler ve aktiviteler düzenlemişler.
Aşıklar şehri olarak anılan Uşak'a giderken aslında iki büyük aşık çiftin hikayesini bekliyorduk fakat aşıklar şehri denmesinin sebebi, Anadolu'da aşık olarak anılan sanatçıların çok bulunmasından dolaysıymış. Şehrin merkezinden bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan müzik, tiyatro grupları ve bireysel sanatla uğraşan kişilere destek veriyor. Uşak Belediyesi Türk Kültürü'nün geçmişini yaşatmakta hem çok ısrarcı hem de çok çalışıyor.