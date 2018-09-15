Geri dönüşümün merkeziyiz

Türkiye
'nin önde gelen geri dönüşüm
merkezlerinden biri olan Uşak, yıllık 1 milyon ton tekstil atığını ekonomiye kazandırıyor. "Biz tarlasız pamuk, koyunsuz yün üretiyoruz" diyen Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Meclis Başkanı İsmail Karaman
, "2017'de tüm Türkiye'de 650 bin ton pamuk üretimi var. Türkiye'nin kullandığı pamuk ise 1 milyon 650 bin ton, 1 milyon ton ipliği biz üretiyoruz" dedi. Türkiye'de dönüştürülen tekstil atıklarının yüzde 75'inin Uşak'tan ekonomiye kazandırıldığını anlatan Karaman, sadece tekstil teleflerinin değil, pet şişe ve araba lastiklerinin de geri dönüşüme kazandırıldığını aktardı.
Karaman, "Sentetik-plastik atıkta yıllık 60 bin ton, hurda lastiğin ise yıllık 7 bin tonunu Uşak'ta dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı. Uşak'ın geri dönüşümde bir merkez haline geldiğini anlatan Karaman, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan
Hanımefendi'nin başlattığı sıfır atık projesinin merkezini aslında Uşak oluşturuyor" diye konuştu. İŞSİZLİK YÜZDE 4.2
Uşak'ın bir sanayi kenti olduğunun altını çizen Karaman, "Türkiye'de üretimi gerçekleşen battaniyenin yüzde 80'i Uşak'tan üretiliyor. Yıllık ortalama 9 milyon adet battaniye şehrimizde dokunuyor. Yine Türkiye'deki gazlı bezin yüzde 40'ı, rejenere ipliğin yüzde 70'i, küçükbaş giysilik derinin yüzde 65'i ve seramiğin yüzde 15'i Uşak'ta üretiliyor. Uşak kendi öz sermayesiyle büyümüş bir şehir" şeklinde konuştu.
"Küçükbaş hayvan derisinde ve tekstil teleflerinde yüzde 70'lerde olmak yetmiyor" diyen Karaman, nihai ürüne geçmeyi ve markalaşmayı hedeflediklerini söyledi.
Uşak'ta işsizlik
oranlarının Türkiye ortalamasının altında olduğunu vurgulayan Karaman, "Bizde 4.2 işsizlik oranı var. Ancak bize göre bu oran da yok aslında iş beğenmeme sorunu var. Sanayicinin en büyük problemi nitelikli personel. Biz de bu sorunu aşmak amacıyla Tekstil Teknoloji Anadolu Meslek Lisesi'ni hizmete açtık. Bu liseyle hem Uşaklı sanayicimizin nitelikli personel sorununu çözeceğiz hem de dışarıya personel ihraç edeceğiz" şeklinde konuştu. ÇALIŞAN SAYISI 25 BINI BULACAK
Uşak'taki Tekstil ve Karma olmak üzere iki adet Organize Sanayi Bölgesi
(OSB) bulunduğunu aktaran İsmail Karaman, "Tekstil organizede 12 bin çalışanımız var. Buranın genişletilmesi için karar çıktı. Tüm izinler alındı. Şu anda bize 500 yatırımcı tekstil OSB için sırada bekliyor. 2 yıl içinde bu yatırımlar hayata geçecek. Buradaki çalışan sayısı 20 bini aşacak. Karma OSB'de de 4 bin çalışan var. Oraya da yeni yatırım talepleri bulunuyor. Her iki OSB'de yatırımlar tamamlandığında çalışan sayısı 25 bini aşacak" ifadelerini kullandı. Son yıllarda ekonomide yaşanan türbülanstan Uşak sanayisinin de etkilendiğini anlatan Karaman, "Özellikle enerjide desteğe ihtiyacımız var. Son iki ayda enerji fiyatları yüzde 50 arttı. Bu nedenle sanayicimizin özellikle enerjide desteğe ihtiyacı var" dedi.