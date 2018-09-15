Kara propaganda yapıyor

Suriye
ve Gezi sürecinde Türkiye
aleyhine kara propaganda yürüten Al Monitor internet sitesi yeniden sahneye çıktı. Türkiye'den birçok muhalif ismin yazı yazdığı, İranlı diplomatlar ve Hizbullah yanlısı gazetecileri de istihdam eden site şimdi Çin
ile yakınlaşmamızı kafaya taktı. Sitede son olarak Metin Gürcan imzasıyla "Ankara Çin'in Uygur Türklerine işkence iddialarına tuhaf bir şekilde sessiz" başlıklı bir haber yayınlanarak bilinçli bir algı operasyonu yapılmaya çalışıldı. Çin yönetiminin 1 milyondan fazla Uygur Türkü'nü toplama kamplarına alarak işkence ve zulme tabi tuttuğunu iddia eden haberin, Çin tarafından yalanlanmasına rağmen gündeme getirilmesi dikkat çekti. Sitenin, Türkiye-Çin ilişkilerindeki yakınlaşmanın olduğu dönemde böyle bir haberi servis ederek neyi amaçladığı ise merak konusu. TÜRKİYE KARŞITI POLİTİKA
Yayın çizgisinin temelini Türkiye karşıtlığı oluşturan sitenin sahibi Beşşar Esed rejiminin yurtdışındaki parasını yönettiği iddia edilen Jamal Daniel. Houston merkezli The Levant Foundation'ın da kurucusu olan Daniel, Suriye'nin Nusayri kenti Tartus'ta doğmuş. Daniel, Baas Partisi'nin kuruluşunda yer almış ünlü bir Hıristiyan aileden geliyor. Ailesi daha sonra İsviçre'ye yerleşmiş. Daniel de ABD'de okumuş. Crest Yatırım adlı şirkette George W. Bush'un erkek kardeşi Neil Bush ile ortak olan Daniel, Suriye'de iç savaşın başlamasından sonra medya sektörüne girdi. Beyrut'ta yayınlanan As Safir gazetesini aldı. HABERİ YAZAN EMEKLİ ASKER!
Haberi
yazan kişi de Metin Gürcan adlı ilginç bir akademisyen. Gürcan 1998-2014 yılları arasında TSK'nın değişik birimlerinde çalışmış. Güneydoğu Anadolu bölgesi, Irak, Afganistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da görev yapmış, özel kuvvetlerde yetişmiş birisi. Ocak 2015'te ise kendi isteğiyle TSK'dan emekli oldu.