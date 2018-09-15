Şehri UTAŞ ile inşa etti

Uşak Belediyesi
tarafından hayata geçirilen alt ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra spor ve kültürel alanlardaki birçok projenin anahtarı konumunda belediye iştiraki UTAŞ bulunuyor. 2 bine yakın çalışanı bulunan şirket, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından da ödüllendirildi. 2 BİN ÇALIŞAN VAR
UTAŞ'ı 2014 yılında devraldıklarını anlatan Uşak
Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Devraldığımızda 1 milyon TL'lik bütçesi ve yalnızca 18 iş makinesi bulunan şirket, 2017 yılında 170 milyon TL'lik bütçeye ulaştı. İş makinesi sayısı da 18'den 305'e çıktı. Bugün UTAŞ 2 bin çalışanıyla Uşak'ın dört bir tarafına hizmet götürüyor" dedi. Şehirde hayata geçirilen alt ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra spor ve kültürel alanlarda birçok projede UTAŞ'ın kilit konumda rol aldığının altını çizen Cahan, "Kente köprülü kavşaklar, modern yollar, yürüyen merdivenli üst geçitler, termal ve sosyal tesisler, altyapıda UTAŞ ile yatırımlar yaptık" diye konuştu. UTAŞ'ın futbol, basketbol ve karate gibi sportif faaliyetlerde de sponsorluk desteği verdiğini anlatan Başkan Cahan, şirketin Uşak'ın inşasında önemli rol üstlendiğini belirtti. İNSANI YAŞAT DEVLET YAŞASIN
Sanayi, kültür ve bizzat insanı kapsayan sosyal doku projeleriyle şehre önemli hizmetlerin kazandırıldığını ve hayal olarak görülen pek çok hizmetin gerçekleştirildiğini belirten Başkan Cahan, "Biz geride bıraktığımız her günü, kendi içimizdeki gelişim mücadelesi ile tamamlıyoruz. Kendi içimizde oluşturduğumuz hizmet yarışı Uşak'ta kısa sürede önemli gelişmelerin sağlanmasında en önemli etken. Şehrin ekonomisine, kültürüne ve sosyal hayatına, bizzat insana yönelik çalışmalarla değer katmayı hedefliyor, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ediyoruz" dedi. Göreve geldikleri günden bu yana hızlı bir tempoyla işe başladıklarının altını çizen Cahan, "Bu yolda bizim en büyük artımız belediye şirketimiz UTAŞ oldu" diye konuştu. ÖDÜLE LAYIK BULUNDU AK Parti
Genel Merkezi tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Proje Yarışması'na UTAŞ'ın faaliyetleriyle katıldığını aktaran Başkan Cahan, "Belediyemiz kent ekonomisine katkı dalında ödüle layık görüldü. 'Geçmişin Motifleriyle Geleceğimizin İnşası' projesi ile de AK Parti belediyeleriyle yarıştık. Ödülümüzü bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldık" ifadelerini kullandı. Bu yıl altıncısı düzenlenen proje yarışmasında alınan ödül nedeniyle kent adına gururlandıklarını kaydeden Cahan, marka şehir sloganının hayat bulduğunu ve her geçen gün Uşak'ın modernleşmesi ve daha yaşanır bir şehir olması amacıyla bir adım daha atıldığını söyledi.