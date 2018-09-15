HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Şehri UTAŞ ile inşa etti

Şehri UTAŞ ile inşa etti

’ta yapılan alt ve üstyapı projelerinin UTAŞ ile hayata geçirildiğini anlatan Başkan Cahan, “UTAŞ, kent ekonomisine sağladığı katkı nedeniyle Cumhurbaşkanımız tarafından ödüllendirildi” şeklinde konuştu

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018
Şehri UTAŞ ile inşa etti
tarafından hayata geçirilen alt ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra spor ve kültürel alanlardaki birçok projenin anahtarı konumunda belediye iştiraki UTAŞ bulunuyor. 2 bine yakın çalışanı bulunan şirket, Cumhurbaşkanı tarafından da ödüllendirildi.

2 BİN ÇALIŞAN VAR
UTAŞ'ı 2014 yılında devraldıklarını anlatan Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Devraldığımızda 1 milyon TL'lik bütçesi ve yalnızca 18 iş makinesi bulunan şirket, 2017 yılında 170 milyon TL'lik bütçeye ulaştı. İş makinesi sayısı da 18'den 305'e çıktı. Bugün UTAŞ 2 bin çalışanıyla Uşak'ın dört bir tarafına hizmet götürüyor" dedi. Şehirde hayata geçirilen alt ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra spor ve kültürel alanlarda birçok projede UTAŞ'ın kilit konumda rol aldığının altını çizen Cahan, "Kente köprülü kavşaklar, modern yollar, yürüyen merdivenli üst geçitler, termal ve sosyal tesisler, altyapıda UTAŞ ile yatırımlar yaptık" diye konuştu. UTAŞ'ın futbol, basketbol ve karate gibi sportif faaliyetlerde de sponsorluk desteği verdiğini anlatan Başkan Cahan, şirketin Uşak'ın inşasında önemli rol üstlendiğini belirtti.

İNSANI YAŞAT DEVLET YAŞASIN
Sanayi, kültür ve bizzat insanı kapsayan sosyal doku projeleriyle şehre önemli hizmetlerin kazandırıldığını ve hayal olarak görülen pek çok hizmetin gerçekleştirildiğini belirten Başkan Cahan, "Biz geride bıraktığımız her günü, kendi içimizdeki gelişim mücadelesi ile tamamlıyoruz. Kendi içimizde oluşturduğumuz hizmet yarışı Uşak'ta kısa sürede önemli gelişmelerin sağlanmasında en önemli etken. Şehrin ekonomisine, kültürüne ve sosyal hayatına, bizzat insana yönelik çalışmalarla değer katmayı hedefliyor, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ediyoruz" dedi. Göreve geldikleri günden bu yana hızlı bir tempoyla işe başladıklarının altını çizen Cahan, "Bu yolda bizim en büyük artımız belediye şirketimiz UTAŞ oldu" diye konuştu.

ÖDÜLE LAYIK BULUNDU
Genel Merkezi tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Proje Yarışması'na UTAŞ'ın faaliyetleriyle katıldığını aktaran Başkan Cahan, "Belediyemiz kent ekonomisine katkı dalında ödüle layık görüldü. 'Geçmişin Motifleriyle Geleceğimizin İnşası' projesi ile de AK Parti belediyeleriyle yarıştık. Ödülümüzü bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldık" ifadelerini kullandı. Bu yıl altıncısı düzenlenen proje yarışmasında alınan ödül nedeniyle kent adına gururlandıklarını kaydeden Cahan, marka şehir sloganının hayat bulduğunu ve her geçen gün Uşak'ın modernleşmesi ve daha yaşanır bir şehir olması amacıyla bir adım daha atıldığını söyledi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehri UTAŞ ile inşa etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN