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haberi: fiyaarı bugün ne kadar? çeyrek altın tam fiyatları...

haberi... Altın fiyaarı bugün ne kadar? Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. ekonomisi üzerine dış mihrakların kur saldırıları ile gerçekleştirmeye çalıştığı yıpratma çabaları Türk milletinin dirayetli duruşu ile devam ediyor. 'nın faiz kararını açıklaması ile birlikte dolar ve euro'da yaşanan düşüş altını da vurmuş durumda. Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle milyonlarca vatandaşın ilgisi bu yöne kaymış durumda. fiyatları ne kadar? sorusu ise günün en çok aratılan konularının başında geliyor. , çeyrek altın, , tam altın ve Cumhuriyet 14 Eylül günü için tüm detayları sizler için hazırladık...

Giriş Tarihi: 15.9.2018 10:24 Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 10:24
Son dakika haberi: Çeyrek Altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Eylül Cumartesi çeyrek altın tam gram altın fiyatları...

haberi... Altın fiyaarı ile ilgili vatandaşların son dakika araştırmaları sürüyor. 'nın faiz kararını açıklamasının ardından altın fiyatları ile ilgili araştırmalar da son derece hız kazanmış durumda. Kültürümüzde dolar ve euronun aksine daha çok benimsenen bir yatırım aracı olan altın ile ilgili Merkez bankasının kararının ardından ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Peki güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Bu soru günün en çok aratılan sorularının arasında geliyor. Altın fiyatları konusunda tüm son dakika gelişmelerini her gün olduğu gibi bugün de sizler için hazırlıyoruz. ne kadar oldu? ne kadar? İşte tüm bu soruların yanıtları...

15 EYLÜL CUMARTESİ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?


GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın özellikle altın fiyatların yaşanan artışlarla birlikte çeyrek altının önüne geçmeye başladı. En çok tercih edilen altın türleri arasında 2. sırada bulunan gram altın, çeyrek altın almaya güçleri yetmeyen vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen altın türüdür. Çeyrek altının 400 lira civarında seyretmesinden dolayı çeyrek altın almaya gücü yetmeyen vatandaşların tercihleri gram altına yönelmiş durumda. Peki Gram altın bugün ne kadar? Gram altın bugün 236,43 liradan alınırken, 236,53 liradan satılıyor.

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Son dakika haberi: Çeyrek Altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Eylül Cumartesi çeyrek altın tam gram altın fiyatları...
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