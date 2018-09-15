Son dakika haberi: Çeyrek Altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Eylül Cumartesi çeyrek altın tam gram altın fiyatları...

Son dakika haberi... Altın fiyatları ile ilgili vatandaşların son dakika araştırmaları sürüyor. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından altın fiyatları ile ilgili araştırmalar da son derece hız kazanmış durumda. Kültürümüzde dolar ve euronun aksine daha çok benimsenen bir yatırım aracı olan altın ile ilgili Merkez bankasının kararının ardından ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Peki 15 Eylül Cumartesi güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Bu soru günün en çok aratılan sorularının arasında geliyor. Altın fiyatları konusunda tüm son dakika gelişmelerini her gün olduğu gibi bugün de sizler için hazırlıyoruz. Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? İşte tüm bu soruların yanıtları...

15 EYLÜL CUMARTESİ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



GRAM ALTIN NE KADAR?



Gram altın özellikle altın fiyatların yaşanan artışlarla birlikte çeyrek altının önüne geçmeye başladı. En çok tercih edilen altın türleri arasında 2. sırada bulunan gram altın, çeyrek altın almaya güçleri yetmeyen vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen altın türüdür. Çeyrek altının 400 lira civarında seyretmesinden dolayı çeyrek altın almaya gücü yetmeyen vatandaşların tercihleri gram altına yönelmiş durumda. Peki Gram altın bugün ne kadar? Gram altın bugün 236,43 liradan alınırken, 236,53 liradan satılıyor.