Türk kooperatiflerden Çin'e ihracat hamlesi

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği koordinasyonunda, Türk kooperatiflerince üretilen ve ticareti yapılan fındık, kuru incir, kuru üzüm, zeytin gibi ürünlerin Çin'e ihracatının artırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ile Çin Tedarik ve Pazarlama Kooperatifleri Ulusal Federasyonu yetkilileri, 17 Eylül'de Ankara'da bir araya gelecek

TİCARİ BAĞLANTILAR

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı, fındık, kuru üzüm, kuru incir, ayçiçeği gibi ürünler üreten kooperatif ve birliklerin, 712,8 milyar dolar ciroya sahip Çin Tedarik ve Pazarlama Kooperatifleri Ulusal Federasyonunun temsilcileriyle ticari bağlantı kurmalarına imkan sağlanacak.

Bu çerçevede, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ile Çin Tedarik ve Pazarlama Kooperatifleri Ulusal Federasyonu, 17 Eylül'de Ankara'da bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda, Pekin'de sanal olarak düzenlenen kooperatif ürünleri sergisinde, Türk kooperatiflerine ait ürünlerin de yer alması konusu gündeme gelecek. Böylece Türk kooperatiflerince üretilen ve ticareti yapılan ürünlerin Çin'de daha geniş kitlelere tanıtılması mümkün olacak.

İHRACATA KATKI SAĞLAYACAK

Taraflar arasında yapılacak görüşmelerin, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine ve Türkiye'nin başta Çin pazarı olmak üzere ihracatının artmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Öte yandan kooperatiflerce üretilen ürünlerinin ihracatının artırılmasına yönelik benzer çalışmaların, gelecek dönemde başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere diğer ülkelerle de yapılması planlanıyor.

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ile Çin Tedarik ve Pazarlama Kooperatifleri Ulusal Federasyonu, iki ülke arasında kooperatif ürünlerinin pazarlanmasına yönelik 2014'te "iyi niyet protokolü" imzalamıştı. 20 bin 592 kooperatif işletmesi olan ve 3,4 milyon kişiye istihdam sağlayan Çin Tedarik ve Pazarlama Kooperatifleri Ulusal Federasyonu, Çin'de kamu sektöründen sonra ikinci büyüklükte iş hacmine sahip.