Fransız bankacılık grubu BNP Paribas'ın Başkanı Jean Lemierre, bankanın Türkiye
'den çıkmayı kesinlikle düşünmediğini belirterek, "Türkiye ekonomisi mükemmel. Çalışkanlar, ihracat yapıyorlar. Nasıl iş yapılması gerektiğini biliyorlar" dedi. Türkiye'nin son dönemde bazı zorluklarla karşılaştığını anlatan Lemierre, "Eminim ki bu zorluklarla nasıl mücadele edileceğini biliyorlar. Türkiye'nin tepki vermesi gerekiyor ve onu verdi. Para biriminin zayıfladığı bir zamanda doğru tedbirleri aldıklarını düşünüyorum" dedi.