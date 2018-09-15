HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > ‘Türkiye ekonomisi mükemmel’

ekonomisi mükemmel’

Giriş Tarihi: 15.9.2018
‘Türkiye ekonomisi mükemmel’
Fransız bankacılık grubu BNP Paribas'ın Başkanı Jean Lemierre, bankanın 'den çıkmayı kesinlikle düşünmediğini belirterek, "Türkiye ekonomisi mükemmel. Çalışkanlar, ihracat yapıyorlar. Nasıl iş yapılması gerektiğini biliyorlar" dedi. Türkiye'nin son dönemde bazı zorluklarla karşılaştığını anlatan Lemierre, "Eminim ki bu zorluklarla nasıl mücadele edileceğini biliyorlar. Türkiye'nin tepki vermesi gerekiyor ve onu verdi. Para biriminin zayıfladığı bir zamanda doğru tedbirleri aldıklarını düşünüyorum" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Türkiye ekonomisi mükemmel’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN