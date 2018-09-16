Bankalar teminatla arkadan dolanıyor

Kredi faiz
lerini yüzde 40'lara çıkararak yatırımcıları zorlayan bankalar
şimdi de 'teminat' üzerinden şirketleri sıkıştırmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, bazı özel bankalar Türkiye Bankalar Birliği'nin tavsiye kararına rağmen "Teminat değeriniz düştü. İlave teminat getirin" diyerek şirketlere baskı uyguluyor. Usule aykırı bir şekilde yeniden ekspertiz değerlemesi yaparak, teminat bedellerini düşük gösteren bankalar, şirketlere yeniden yapılandırmayla yüksek faiz üzerinden kredi verme peşinde. PİYASAYA PSİKOLOJİK BASKI
Yeni kredi vermek için yatırımcıya "eski krediyi mevcut faiz oranlarıyla yapılandırma" şartı koşan bazı bankalar, borcunu düzenli ödeyen firmalara dahi kredi musluğunu kısmaya başladı. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Tanrıverdi, piyasada bankaların psikolojik bir baskı oluşturduğunu söyledi. Tanrıverdi, "Şirketlere 'Sizin teminat verdiğiniz dönemde ev 5 milyon TL'ydi, şimdi değeri 3 milyon TL'ye düştü. Aradaki 2 milyon TL'yi getirin ya da kredinizi yeniden yapılandıralım' deniliyor. Birçok firma elindeki parayla yeni yatırım yapmak yerine borcu kapatmaya çalışıyor" dedi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir
de, son dönemde bu tip olayların artmaya başladığını belirtti. TAVSİYE KARARINA UYMUYORLAR
Türkiye Bankalar Birliği, geçen ay "Kur artışı nedeniyle limit aşımı oluşan kredilerde limit aşımının dikkate alınmayacağı ve kredi kapama talebi yapılmayacağı, yine kur etkisi ile teminat değeri risk tutarını karşılamada yetersiz kalan krediler için firmalardan ilave teminat talep edilmeyeceği" yönünde tavsiye kararı almıştı. Bazı özel bankaların bu kararları uygulamadığı, piyasada tedirginlik yarattığı belirtiliyor.