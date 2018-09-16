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: bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatları 16 Eylül

konusunda haberleri gelmeye devam ediyor. Ekonomi piyasalarında yaşanan dalgalanmalar vatandaşın ilgisini altına yönlendirirken altın fiyatları da en çok araştırılan konu olarak öne çıkıyor. Eylül ayının ortalarını yaşadığımız şu günlerde düğün mevsiminin de sona yaklaşması ile altın fiyatları konusunda araştırmalar iyice artış gösterdi. Özellikle düğünler için ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusu ile altının gidişatını merak eden yurttaşlar, uzman yorumları ile güncel değişiklikleri yakından izliyor. İşte 16 Eylül Pazar Gram altın, çeyrek altın, , tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları!

Giriş Tarihi: 16.9.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 16.9.2018 09:32
Son Dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın gram altın fiyatları 16 Eylül

konusunda doğru bilgileri almak adına altının kültürel figürünü anlamak gerekmektedir. Ülkemizde altın son derece önemli ve değerlidir, yeni evlenen çiftlere hediye olarak altın armağan edilir. Toplumsal özellikler, ortak hafıza ve alışkanlıklar kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın değerli bir objedir, akrabalar ve dostlar arasındaki altın alışverişi sosyal birlikteliği de sağlar, yardımlaşmayı güçlendirir. Aynı zamanda dolar ve euro değil altın birikimi ülkemizde son derece yaygındır. 16 Eylül altın fiyatları bugün ne kadar oldu? En güncel çeyrek altın fiyatlarını her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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Son Dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın gram altın fiyatları 16 Eylül
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