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'dan yeni hamle! O şehri ağına ekledi...

, 3 Ekim'den itibaren Meksika’nın başkenti Mexico City’ye hava kargo seferleri başlatıyor.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 15:02 Güncelleme Tarihi: 16.9.2018 15:20
Turkish Cargo'dan yeni hamle! O şehri ağına ekledi...

Dünyanın 122 ülkesine hizmet sağlayan ve en hızlı büyüyen hava kargo markalarından biri olan , 3 Ekim'den itibaren Meksika'nın başkenti Mexico City'ye hava kargo seferleri başlatıyor.Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Mexico City, Turkish Cargo'nun kargo uçuşu yaptığı 85'inci uçuş noktası olacak. Turkish Cargo'nun Latin Amerika'da 8'inci, Amerika Kıtası'nda ise 19'uncu uçuş noktası olacak Mexico City, bayrak taşıyıcı kargo şirketinin 5 farklı kıtadaki 300'den fazla noktayı kapsayan geniş uçuş ağı ile dünyaya bağlanacak.

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Turkish Cargo'dan yeni hamle! O şehri ağına ekledi...
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