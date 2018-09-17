Bakan Varank’tan Temmuz ayı Sanayi Üretim Endeksine ilişkin açıklama

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2018 yılı Temmuz ayına ait sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmede bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Temmuz ayında sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,6 ve aylık bazda yüzde 3,5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

22 AYDIR HIZ KESMEDEN BÜYÜYOR

Sanayi üretiminin 22 aydır hız kesmeden büyüdüğünü ve gelen verilerin sanayinin finansal saldırılara karşı dayanıklılığını sürdürdüğünü bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Varank, "Temmuz ayı ile birlikte ilk yedi ayda sanayi üretimindeki artış yüzde 7,3 oldu. Bu oran geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre daha yüksek ve güçlü bir performansa işaret ediyor. Temmuz ayında ana sanayi gruplarının her birinde üretim artışı gözlenirken, ilk üç sırayı dayanıksız tüketim malları (yüzde 9,8), dayanıklı tüketim malları (yüzde 8,3) ve ara malı (yüzde 5) üretimi almıştır.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Yüksek teknolojili ürünlerin üretimindeki yıllık yüzde 12,1'lik ve aylık yüzde 10,8'lik artış, yüksek katma değerli üretim için yakalamak istediğimiz trendin çok önemli bir göstergesi. Bu yükseliş trendini sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Sanayinin güçlü büyümesi istihdam rakamlarına da yansımaktadır. Buna göre, son bir yıl içinde 611 bin kişiye yeni istihdam imkanı sağlanırken, bunun yaklaşık yüzde 60'ı sanayi sektörü kaynaklıdır. Bu durum sanayiyi önceleyen, üretime odaklanan politikaların sonucudur. Yurt içi üretim ve talep göstergeleri de, sanayi üretimindeki artışı destekler niteliktedir. Buna göre Temmuz ayında; kapasite kullanım oranı yüzde 77,1 ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi 49 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 36,3, elektrik üretimi yüzde 2 ve beyaz eşya üretimi yüzde 13,5 artmıştır. İmalat sanayimiz çok başarılı bir performansa imza atarak, Temmuz ayı ihracatındaki yüzde 11,6'lık artışın yüzde 95'ini tek başına sırtlamıştır" ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK KATMA DEĞERLİ SANAYİ"

Bakanlık olarak sanayinin verimliliğini artıracak hamleler yapmaya devam ettiklerini kaydeden Varank, "Bugün açıkladığımız yerli makine desteği programı da bunun bir parçası. İthal ettiğimiz ara malı ürünlerini yerlileştirecek adımlarımızı atarken, artan üretimin ihracata dönüşmesi için Ticaret Bakanlığımız ile birlikte hamlelerimizi birer birer hayata geçireceğiz. Sanayi sektörü ülkemiz ekonomisinin bel kemiğidir. Dolayısıyla, sektördeki tüm gelişmeleri çok yakından takip ediyor, olası risk ve fırsatlara karşı proaktif bir yaklaşım izliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan '100 Günlük İcraat Programı' ve Bakanlığımızca Ağustos ayında duyurulan 'Destek ve Önlem Paketi'nde yer alan tüm eylemleri kararlı ve zamanlı bir biçimde uyguluyoruz. Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme, yüksek katma değerli üretimle mümkündür. Bakanlık olarak ülkemiz ekonomisinde bu yapısal dönüşümün yönlendiricisi ve sıkı takipçisi olacağız. 'Yüksek Katma Değerli Sanayi', 'Yerli ve Milli Üretim' ve 'Milli Teknoloji' önceliklerimiz, bu dönüşümde başarının temel taşları olacaktır" açıklamasında bulundu.

