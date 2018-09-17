Dünya Amerika'nın başlattığı ticaret savaşlarıyla birlikte yeni bir döneme başladı. Korumacılık içgüdüsü ile yola çıkan ABD Başkanı Trump tüm dünyayı karşısına almıştı.

Doların güvenilirliğinin tartışıldığı bu günlerde, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldal, Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Hüseyin Alptekin, TİM Sektörler Konseyi Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sektör Kurulu Başkanı Murat Akyüz ve Medipol Üniversitesi Medipol Üniversitesi Öğretim üyesi Prof Dr. Kerem Alki'in yorumları ile "Türkiye'nin Yarını" programında "Dolarsız bir dünya mümkün mü?" sorusunun yanıtı tartışıldı.

Prof. Alkin: "Dünya, dolarla ödeme sisteminin güvensiz olduğunu anladı"

Prof. Dr. Kerem Alkin yaptığı değerlendirmede, ABD'nin 50-60 yıllık bir dönemin sonunda doları dünyaya karşı yaptırım aracı olarak kullanmasıyla birlikte dünya ülkelerinin, dolar üzerinden ödeme sisteminin artık yürüyebilecek bir sistem olmadığını fark ettiklerini belirtti.

Hakan Güldal: "Ticaret savaşları işin sadece görünen yüzü"

Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Hüseyin Alptekin, A Para ekranlarında Özlem Doğaner'in konuğu oldu ve günümüzde yaşanan ticaret savaşlarını değerlendirdi.

Hüseyin Alptekin, ticaret savaşlarının dünyaya etkisini değerlendirdi

TİM Kimyevi Maddeler Sektör Kurulu Başkanı Murat Akyüz, A Para ekranlarında Özlem Doğaner'in konuğu oldu ve günümüzde yaşanan ticaret savaşlarını değerlendirdi.

Murat Akyüz: İhracatçı her defasında bürokratik bir duvarla uğraşamaz.