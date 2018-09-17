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sız bir dünya mümkün mü?

'de ekonominin yeni adresi A Para TV’de, "Türkiye’nin Yarını" programında ekonomideki son gelişmeler değerlendirildi. Özlem Doğaner’in yönetimindeki programda ’ın başlattığı ticaret savaşlarının dünyaya etkisi ve “sız bir dünya mümkün mü?” sorusu masaya yatırıldı.

Giriş Tarihi: 17.9.2018 22:18 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 22:28
Dolarsız bir dünya mümkün mü?

Dünya Amerika'nın başlattığı ticaret savaşlarıyla birlikte yeni bir döneme başladı. Korumacılık içgüdüsü ile yola çıkan Başkanı tüm dünyayı karşısına almıştı.

ın güvenilirliğinin tartışıldığı bu günlerde, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldal, Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Hüseyin Alptekin, TİM Sektörler Konseyi Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sektör Kurulu Başkanı Murat Akyüz ve Medipol Üniversitesi Öğretim üyesi Prof Dr. Kerem Alki'in yorumları ile "'nin Yarını" programında "Dolarsız bir dünya mümkün mü?" sorusunun yanıtı tartışıldı.

Prof. Alkin: "Dünya, dolarla ödeme sisteminin güvensiz olduğunu anladı"

Prof. Dr. Kerem Alkin yaptığı değerlendirmede, ABD'nin 50-60 yıllık bir dönemin sonunda doları dünyaya karşı yaptırım aracı olarak kullanmasıyla birlikte dünya ülkelerinin, dolar üzerinden ödeme sisteminin artık yürüyebilecek bir sistem olmadığını fark ettiklerini belirtti.

Hakan Güldal: "Ticaret savaşları işin sadece görünen yüzü"

Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Hüseyin Alptekin, A Para ekranlarında Özlem Doğaner'in konuğu oldu ve günümüzde yaşanan ticaret savaşlarını değerlendirdi.

Hüseyin Alptekin, ticaret savaşlarının dünyaya etkisini değerlendirdi

TİM Kimyevi Maddeler Sektör Kurulu Başkanı Murat Akyüz, A Para ekranlarında Özlem Doğaner'in konuğu oldu ve günümüzde yaşanan ticaret savaşlarını değerlendirdi.

Murat Akyüz: İhracatçı her defasında bürokratik bir duvarla uğraşamaz.

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