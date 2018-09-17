Son dakika: Emekli maaşlarına flaş zam müjdesi! - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi... Emekliye yapılacak zam miktarı ile ilgili gelişmeler netleşmeye başladı. Türkiye'de milyonlarca SSK ve Bağ- Kur emeklisi Ocak ayında yapılacak zam için geri sayıma başladı. Daha önce Temmuz ayında yapılan hatrı sayılır zam ile yüzleri gülen emeklilerin yine iki bayramda aldıkları ikramiyeler de yüzlerini güldürmüştü. Ocak ayında yapılacak zamda da diğer zamlarda olduğu gibi enflasyon oranı önemli bir yer kaplayacak. Uzmanların tahminine göre, emekliye Ocak ayında yapılacak zam miktarı yüzde 9.56 oranında olması bekleniyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye yapılacak zam miktarı ne kadar olacak? İşte bu soruların cevapları...