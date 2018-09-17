Kredi kartında faiz oranları değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB
) kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz
oranlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, 1 Ekim 2018'en itibaren geçerli olmak üzere, Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2.25 olurken, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.75, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.80, aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2.30 olarak belirlendi. Açıklamada, "Kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır" ifadelerine yer verildi.