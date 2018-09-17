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Son dakika: Ciro endeksleri arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,9 arttı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 10:39
Son dakika: Ciro endeksleri arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (), temmuz ayı ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,9 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3,8 artış kaydetti.

SANAYİ VE İNŞAATTA CİRO ENDEKSİ ARTTI

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,3 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 5,1 yükseldi.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksindeki artış, Temmuz 2017'ye göre yüzde 28,3 olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı.

TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3,6 artış gösterdi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde de bir önceki aya göre yüzde 2,6 artış oldu.

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Son dakika: Ciro endeksleri arttı
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