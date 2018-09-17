Son dakika haber: Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın, gram, tam altın fiyatları 17 Eylül

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Altın haftaya nasıl başladı? sorusu vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Özellikle haftalık piyasaların açılacağı ilk gün olan 17 Eylül Pazartesi altın fiyatları ne kadar? sorusu hız kazanmaya başladı. Bizim kültürümüzde altın Dolar ve Euro'nun aksine daha fazla benimsenen ve kabul gören bir yatırım aracıdır. Aynı zamanda hediyeleşme aracıyla da kullanılan altın ile ilgili en doğru ve güncel bilgileri sabah.com.tr aracılığıyla sizlerle paylaşacağız. Günün en çok aratılan soruları ise 17 Eylül Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? sorularının yanıtları burada...

17 EYLÜL PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, çeyrek altından sonra en çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sırayı almaktadır. Özellikle son dönemlerde altın fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle gram altın, çeyrek altının önüne geçmeye bile aday durumda. Son zamanlarda yaşanan artış ile birlikte düğünlerde çeyrek altın popülerliğini gram altına bırakmış durumda. Peki gram altın haftaya nasıl başladı? Gram altın bu sabah saatlerinde 236,37 liradan alınırken, 236,47 satılıyor.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın son dönemlerde popülerliğini yavaş yavaş kaybetmeye başlasa da hala en çok tercih edilen altın türü olarak geçmektedir. Çeyrek altın ne kadar? sorusu ise her gün altın fiyatları ile ilgili aratılan sorular arasında ilk sırada yer almaktadır. Son bir kaç aydır yaşanan artışlar nedeniyle popülerliğini gram altına kaptırmaya yakın olan çeyrek altın haftaya nasıl başladı? Çeyrek altın, 378,45 liradan alınırken, 387,56 liradan satılıyor.