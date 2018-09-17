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’ya yeni yerli silah

Giriş Tarihi: 17.9.2018
TSK’ya yeni yerli silah
Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için yeni bir yerli üretici devreye giriyor. Başkanlığı (SSB) ile sözleşme imzalayan Ata Silah, bu yıl teslimata başlamayı hedefliyor. Yivli tüfek üretim izni aldıktan sonra savunma sanayisi alanında faaliyet göstermeye başlayan şirket, milli piyade tüfeği MPT-76'nın ana parçalarının üretimini gerçekleştirdi. 40 milimetre kalibre bomba atar, ses-gaz fişeği, tahribatlı mühimmat kullanımına uygun geliştirildi. BA 40 Bomba Atar, bunların yanında namlunun atışta hareket etmemesi, piyade tüfeği alanda kullanıldığında herhangi bir engel teşkil etmediği için mevcut ürünlere göre üstünlükler taşıyor.
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TSK’ya yeni yerli silah
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