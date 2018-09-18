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yeni banknotlarını tanıttı

yeni banknotlarını tanıttı. Güvenlik özelikleri artırılan yeni 100 ve banknotlar 2019'da piyasaya sürülecek.

Giriş Tarihi: 18.9.2018 16:30
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() gelecek yıl 'ta dolaşıma girecek yeni 100 ve banknotları tanıttı. Avrupa Merkez Bankası (ECB), 28 Mayıs 2019'da piyasaya sürülecek yeni 100 ve 200 euroluk banknotu Frankfurt'taki genel merkezinde Yönetim Kurulu Üyesi Yves Mersch'in katılımıyla düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıttı. Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Mersch, yeni 100 ve 200 avroluk banknotların piyasa sürülmesiyle tüm euro banknot serisinin sahteciliğe karşı güçlü bir koruma sunmaya devam edeceğini vurguladı.
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Avrupa Merkez Bankası yeni banknotlarını tanıttı
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