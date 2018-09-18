Avrupa Merkez Bankası yeni banknotlarını tanıttı

Avrupa Merkez Bankası
(ECB
) gelecek yıl 28 Mayıs
'ta dolaşıma girecek yeni 100 ve 200 euroluk
banknotları tanıttı. Avrupa Merkez Bankası (ECB), 28 Mayıs 2019'da piyasaya sürülecek yeni 100 ve 200 euroluk banknotu Frankfurt'taki genel merkezinde Yönetim Kurulu Üyesi Yves Mersch'in katılımıyla düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıttı. Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Mersch, yeni 100 ve 200 avroluk banknotların piyasa sürülmesiyle tüm euro banknot serisinin sahteciliğe karşı güçlü bir koruma sunmaya devam edeceğini vurguladı.