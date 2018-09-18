Axa Sigorta ödülleri topladı

AXA Sigorta, uluslararası iş dünyasının prestijli ödüllerinden International Business Awards'dan üçü altın, dördü bronz olmak üzere yedi ödülle döndü. Şirketin iletişim kampanyası "Dert Varsa Derman Axa", sigorta sektöründe "Yılın Pazarlama Kampanyası" seçilerek altın Stevie'ye layık görüldü. Sürüş esnasında mobil telefon kullanımının sakıncalarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen yol güvenliği kampanyası "Telefon Kazasına Son" ise iletişim araştırmaları alanında "Yılın İletişim/ PR Kampanyası" seçildi ve hem altın hem bronz Stevie almaya hak kazandı. Bir sigortacılık uygulamasından daha fazlasını içeren ve kullanıcılarına sağlıklı yaşam paketleri sunan AxaFit, "Yaşam Tarzı" kategorisinde altın; müşteri hizmetleri alanında "Yılın En İyi Ürün/Hizmeti" ve "Sağlık" kategorilerinde bronz Stevie ile ödüllendirildi. Şirket 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nde yayınlanan ve büyük beğeni toplayan "Görsünler" kampanyası ile de "Motivasyonel" kategorisinde bronz Stevie kazandı.