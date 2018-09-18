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Bakan 'tan öncesi kritik toplantılar

Hazine ve Maliye Bakanı perşembe günü açıklanacak öncesi önemli toplantılar gerçekleştirdi. Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (), ve yönetimleri ile buluştu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 21:09 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 23:44
Bakan Berat Albayrak'tan OVP öncesi kritik toplantılar

TÜSİAD ZİYARET ETTİ

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı 'da ziyaret etti.

Görüşmede, ekonomisinin içinden geçmekte olduğu zorlu dönemde, kısa vadede alınabilecek tedbirler ile orta-uzun vadeli hedef ve politikalar konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

BAKAN ALBAYRAK SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Bakan Albayrak "Perşembe günü yapacağımız Lansmanımız öncesi, , TÜSİAD ve Yönetimleri ile ekonomi politikalarımıza ilişkin oldukça verimli toplantılar gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.



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Bakan Berat Albayrak'tan OVP öncesi kritik toplantılar
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