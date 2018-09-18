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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa 'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 artışla 94.735,52 puandan başladı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 10:21
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 387,86 puan ve yüzde 0,41 artışla 94.735,52 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi de yüzde 0,51 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla değer kazanan yüzde 0,71 ile turizm oldu.

Dün açıklanan sanayi üretim verisinin beklentilerin üzerinde artış göstermesine karşın satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa 'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kaybıyla 94.347,66 puandan tamamladı. Analistler, yurt içinde perakende satış ve konut fiyat endeksi verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç, 93.000 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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