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Bütçe gelirleri 8 ayda 485 milyara ulaştı

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Bütçe gelirleri 8 ayda 485 milyara ulaştı
Merkezi yönetim bütçesi bu yıl ağustosta 5.8 milyar TL açık verirken, yılın ilk sekiz ayında açık 50.8 milyar TL oldu. Hazine ve 'nın açıkladığı verilere göre ağustosta bütçe gelirleri yüzde 23.3 artarak 70.3 milyar TL olurken, giderler ise yüzde 31.5 artarak 76.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri ağustosta yüzde 18.6 artarak 60.9 milyar TL oldu. Yılın ilk 8 ayında ise bütçe gelirleri yüzde 18.9 artarak 485.7 milyar TL'ye, vergi gelirleri yüzde 19.4 artarak 410.1 milyar TL'ye çıktı.
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Bütçe gelirleri 8 ayda 485 milyara ulaştı
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