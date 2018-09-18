Ekimdeki açılışı engellemek için provokasyon

İstanbul Yeni Havalimanı
'nın (İGA) açılmasına sayılı günler kala 'çalışma koşulları kötü' gerekçesiyle eylemlerin başlatılması araştırılıyor. Olaylara ilişkin 44 şüphelinin gözaltında olduğu belirtildi. Şüphelilerin, 29 Ekim
'deki yeni havalimanı açılışı öncesi çalışmaları engellemek kastıyla işçileri provoke ettikleri ortaya çıktı. Gözaltındakilerin, 29 Ekim'deki açılışı öncesi çalışmaları engellemek kastıyla eylemleri organize eden konumunda oldukları belirtildi. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar şöyle: "İş ve çalışma hürriyetinin engellenmesi", "Mala zarar verme", "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek." ÖRGÜT MENSUPLARI MASADA
Yeni havalimanında provokasyon önceki gün başlatılmıştı. Sabah 06.30 sıralarında küçük bir grup işçinin eylemi akşam saatlerinde 3 bin kişiye çıkarıldı. İGA'nın İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, öğle saatlerinde işçi temsilcilerini dinledi. Masaya işçilerin temsilcisi sıfatıyla TKP/ML Tikko üyesi Özkan Özkancı'nın oturması dikkat çekti. İGA taleplerin dikkate alınacağını bildirmesine rağmen işçi temsilcisi sıfatıyla masaya oturan örgüt mensupları provokasyona devam edecekleri mesajı verdi. 'EKMEĞİMİZİN PEŞİNDEYİZ'
HDP'li vekiller Züleyha Gülüm ve Serpil Kemal Bay'ın da sabah saatlerinden itibaren koğuşlara giderek işçileri eylem için kışkırttığı öğrenildi. İşçileri kışkırtanların büyük bölümünün DHKP-C, TKP/ ML terör örgütleri ile HDP'lilerden oluştuğu öğrenildi. Gözaltına alınan ve Kağıthane, Eyüp ve Arnavutköy ilçe emniyetinde sorgulanan, GBT araştırmaları sürdürülenlerden 150'ye yakını serbest bırakıldı. Serbest kalan işçiler dün İGA'daki şantiye alanında bulunan koğuşlarına döndüler. Bazı çalışanlar yöneticilere, "Kurunun yanında yaşın da yanmasını istemiyoruz. Bize, içeriye gelenler yanlış bilgi verdiler. Ekmeğimizin peşindeyiz" diyerek kandırdıklarını anlattı.