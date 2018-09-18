İşsizlik haziranda yüzde 10.2 oldu

İşsizlik
, haziranda geçen yılın aynı ayına göre değişmeyerek yüzde 10.2 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 64 bin kişi artışla 3 milyon 315 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.2 puanlık azalışla yüzde 19.4'e geriledi. İstihdam
edilenlerin sayısı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 611 bin kişi artarak 29 milyon 314 bin kişiye ve istihdam oranı 0.4 puanlık artışla yüzde 48.4'e yükseldi. İşgücü, haziranda geçen yıla göre 675 bin kişi artarak 32 milyon 629 bin kişiye ulaştı.