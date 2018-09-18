HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > İşsizlik haziranda yüzde 10.2 oldu

haziranda yüzde 10.2 oldu

Giriş Tarihi: 18.9.2018
İşsizlik haziranda yüzde 10.2 oldu
, haziranda geçen yılın aynı ayına göre değişmeyerek yüzde 10.2 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 64 bin kişi artışla 3 milyon 315 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.2 puanlık azalışla yüzde 19.4'e geriledi. edilenlerin sayısı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 611 bin kişi artarak 29 milyon 314 bin kişiye ve istihdam oranı 0.4 puanlık artışla yüzde 48.4'e yükseldi. İşgücü, haziranda geçen yıla göre 675 bin kişi artarak 32 milyon 629 bin kişiye ulaştı.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Animasyon tutkusuna mobil uygulamayla ÇARE OLDULAR
ARKADAŞINA GÖNDER
İşsizlik haziranda yüzde 10.2 oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN