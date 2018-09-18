HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Mapfre Vakfı’ndan çocuklara tiyatro

Mapfre Vakfı’ndan çocuklara tiyatro

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Mapfre Vakfı’ndan çocuklara tiyatro
TÜRKİYE'DE Mapfre Sigorta işbirliğinde sosyal sorumluluk projeleri yürüten Fundacion Mapfre'nin (Mapfre Vakfı) çocuklara eğlenceli bir dille trafik kurallarına anlattığı tiyatro oyunu "Bıdık ile Köpük Trafikte", üçüncü yılında bir kez daha (İstanbul Deniz Otobüsleri) seferlerinde sahnelendi. Bu zamana kadar 14 binden fazla çocuğa ulaşan ve bu yıl Halkla İlişkiler Derneği tarafından Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kategorisinde ödüle layık görülen "Bıdık ile Köpük Trafikte", İDO'nun Yenikapı - Bandırma hattındaki karşılıklı seferlerde gösterildi
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Animasyon tutkusuna mobil uygulamayla ÇARE OLDULAR
ARKADAŞINA GÖNDER
Mapfre Vakfı’ndan çocuklara tiyatro
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN