Mapfre Vakfı’ndan çocuklara tiyatro

TÜRKİYE'DE Mapfre Sigorta işbirliğinde sosyal sorumluluk projeleri yürüten Fundacion Mapfre'nin (Mapfre Vakfı) çocuklara eğlenceli bir dille trafik kurallarına anlattığı tiyatro oyunu "Bıdık ile Köpük Trafikte", üçüncü yılında bir kez daha İDO
(İstanbul Deniz Otobüsleri) seferlerinde sahnelendi. Bu zamana kadar 14 binden fazla çocuğa ulaşan ve bu yıl Bursa
Halkla İlişkiler Derneği tarafından Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kategorisinde ödüle layık görülen "Bıdık ile Köpük Trafikte", İDO'nun Yenikapı - Bandırma hattındaki karşılıklı seferlerde gösterildi