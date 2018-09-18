Sanayi üretiminde kesintisiz artış

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5.2 büyüyen Türkiye
ekonomisi, 24 Haziran seçim
lerinin belirsizlikleri ortadan kaldırmasının verdiği moralle, üçüncü çeyreğin ilk ayına da hızlı girdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK
) tarafından dün açıklanan verilere göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 3.5 artarak Ekim 2016'dan bu yana en yüksek artışı kaydetti. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi de, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26.9 artış gösterdi. BEKLENTİNİN 3 KATI
Sanayi üretiminde kesintisiz büyüme 22 aya ulaştı. Arındırılmamış sanayi üretimi de yıllık bazda yüzde 7.9'luk yükselişle piyasa beklentisi olan yüzde 2.7'nin çok üzerinde artış gösterdi. Türkiye'de, sanayinin çarklarının yılın üçüncü çeyreğinin başında da dönmeye devam ettiğini gösteren veriler, yılın geri kalanı için büyümeye ilişkin tahminleri de olumlu etkiledi. 7 AYDA YÜZDE 7.3 BÜYÜME
Sanayi üretiminde yılın 7 ayındaki artış yüzde 7.3 olarak gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Gelen veriler sanayimizin finansal saldırılara karşı dayanıklılığını sürdürdüğünü bir kez daha göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Varank, sanayinin güçlü büyümesinin istihdam rakamlarına da yansıdığına dikkati çekerek, "Buna göre, son bir yıl içinde 611 bin kişiye yeni istihdam imkânı sağlanırken, bunun yaklaşık yüzde 60'ı sanayi sektörü kaynaklıdır. Bu durum sanayiyi önceleyen, üretime odaklanan politikaların sonucudur. İmalat sanayimiz çok başarılı bir performansa imza atarak, temmuz ayı ihracatındaki yüzde 11.6'lık artışın yüzde 95'ini tek başına sırtlamıştır" diye konuştu. AĞUSTOS FRENİN İLK SİNYALİ HALK
Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı, temmuz ayındaki güçlü üretim verilerine karşın, ağustos ayında, hem bayram tatiline bağlı iş günü kaybı hem de finansal dalgalanmanın etkisiyle, düzeltilmiş verilerde yıllık daralma görüleceğine dikkat çekti. Ekonomist Haluk Bürümcekçi de, ağustosta sektörlerden gelen sinyallerin üretimde belirgin azalış olacağına işaret ettiğini vurguladı. İMALATTA % 3.9 BÜYÜME
Temmuzda
madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.9 azalırken, imalat sanayi sektörü yüzde 3.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.2 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında, en fazla artış yüzde 10.8 ile yüksek teknoloji sektöründe gerçekleşti.