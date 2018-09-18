Şekib Avdagiç: E-ihracatta 22 avro fırsatı kaçmaz

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin birçok ülkesinde posta taşımacılığı yoluyla uygulanan 22 avroluk gümrüksüz sipariş limitine dikkati çekti.

Herkesi bu kategoride daha çok ürün geliştirme ve perakende e-ticaret yoluyla ihracat yapmaya çağıran Avdagiç, Türkiye'den birçok Avrupa ülkesine yapılan e-ihracat işlemlerinde 22 avronun altındaki siparişlerde gümrük vergisi ve yurt dışı KDV vergileri alınmadığını vurguladı.

Avdagiç, küresel perakende e-ticaret hacminin 2,4 trilyon dolar olduğunu belirterek, "Dünya perakende e-ticaret pazarı 2021'de 4,5 trilyon dolar olacak. Bundan hak ettiğimiz payı almalıyız. Avrupa'da perakende internet alışverişinin yüzde 71'i sınır ötesinde yapılıyor. 28 AB ülkesinde hanehalkının yüzde 85'inde hızlı internet var. 16 ila 74 yaş arasındaki nüfus içinde internetten özel kullanımları için ürün ve hizmet satın alanların oran�� yüzde 57. Bu rakamlar fırsatın büyüklüğünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"E-TİCARET İHRACATI HEDEFİ 50 MİLYAR DOLAR"

Şekib Avdagiç, değişen ve gelişen trendlerin daha yakından takip edilmesi, hızla sisteme dahil edilecek firma ve ürün sayısını artırmaları gerektiğini kaydetti.

Özellikle belli ürün gruplarında çok avantajlı olabileceklerini vurgulayan Avdagiç, "22 avronun altında yapılan e-ihracatın vergisi yok. Bu girişimcilerimiz için büyük bir fırsat. 22 avro bir kişi için belki küçük, ama binlerce 22 avro ekonomimiz için büyük adımdır. e-ihracatta 22 avro fırsatını kaçırmayalım." ifadelerini kullandı.

Avrupalı tüketicinin online alışverişini, mobil cihazlarıyla global platformlardan yaptığını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Çin perakende e-ticarette en hızlı büyüyen pazar. Çin, dünya perakende e-ticaretinin tek başına yüzde 47'sini, yani 1,1 trilyon dolarını gerçekleştiriyor. 2020 yılında Çin'in sınır ötesi e-ticaret hacmi 1 trilyon doları aşacak. 2023'e kadar perakende e-ticaret alanında yapacağımız ihracat için iddialı hedefler koymalı ve bunu başarmalıyız. Benim hedefim 50 milyar dolar."