TARSİM’den mobil cihazlar için uygulama

TARIM Sigortaları Havuzu (TARSİM
), tarım sigortasına ilişkin uygulamalara, akıllı telefon ve tabletler aracılığıyla, mekandan ve zamandan bağımsız şekilde ulaşılmasını ve paydaşlarla iletişimde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla TARSİM Mobil'i hayata geçirdi. TARSİM Mobil uygulaması; sade tasarımı, rahatlıkla kullanılabilen menüsüyle paydaşların hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Uygulama aracılığıyla, TARSİM ile ilgili en son ve sıcak gelişmelere, istatistiksel verilere ulaşılabilecek, soru ve talepler için Bilgi Formu kullanılabilecek ve poliçe sorgulama bölümünden bilgi edinilebilecek.