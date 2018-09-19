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3. havalimanı zamanında açılacak

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018
3. havalimanı zamanında açılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada 'nın 'nin gurur projesi olduğunu ve durdurmaya kimsenin gücünün yetmeyeceği belirtildi. Açıklamada "Milletimize söz verdiğimiz gibi 29 Ekim'de Cumhurbaşkanımız tarafından açılacak" denildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Yeni Havalimanı'nda yer kiralamak için UPS- DHL, FedEx gibi önde gelen kargo şirketlerinin başvuruda bulunduğunu belirtti. Öte yandan havalimanının inşaatında çıkan olaylarda gözaltına alınan işçilerden 28'i tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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3. havalimanı zamanında açılacak
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