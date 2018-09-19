3. havalimanı zamanında açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada İstanbul Yeni Havalimanı
'nın Türkiye
'nin gurur projesi olduğunu ve durdurmaya kimsenin gücünün yetmeyeceği belirtildi. Açıklamada "Milletimize söz verdiğimiz gibi 29 Ekim'de Cumhurbaşkanımız tarafından açılacak" denildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul
Yeni Havalimanı'nda yer kiralamak için UPS- DHL, FedEx gibi önde gelen kargo şirketlerinin başvuruda bulunduğunu belirtti. Öte yandan havalimanının inşaatında çıkan olaylarda gözaltına alınan işçilerden 28'i tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.