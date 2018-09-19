5 yıldızlı otelden farksız şehir hastanesi daha açılmadan ödül aldı

- Eskişehir'in sağlık üssünde 'Yok yok'

- 1 milyar 678 milyon liralık dev yatırımla 341 bin 287 metrekarelik inşaat alanına sahip teknoloji harikası akıllı hastane hizmet vereceği günü iple çekiyor

- 5 yıldızlı oteli aratmayan dev hastane kampüsü sağlıkta çekim merkezi olacak

- Eskişehir Şehir Hastanesi 'Eğitim ve Araştırma Hastanesi' unvanını da aldı

- Eskişehir Şehir Hastanesi daha açılmadan ödül aldı

- Kamu Hastanesi statüsünde yer alan Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmetleri ücretsiz sunulacak

- Sistemde tıbbi hizmetlerin sorumluluğu kamuda olacak

- Eskişehir Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge;

- "Yakın zamanda buraya akademik kadro da kurmayı planlıyoruz"



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Eskişehir'de, 1 milyar 678 milyon liralık dev yatırımla yapımı tamamlanan ve kısa süre sonra hizmete girecek Eskişehir Şehir Hastanesi, donanımı ile adeta 5 yıldızlı otelleri aratmıyor.

Türkiye'de son yıllarda her alanda gelişme göstererek gözde yerleşimler arasına giren Eskişehir, Kamu-Özel İşbirliği modeliyle yapımı üstlenilen Şehir Hastanesi'ne kavuşmak üzere gün sayıyor. Eskişehir Şehir Hastanesi ile muayene ve ameliyat için sıra beklemek artık tarih olurken, vatandaş ücretsiz olarak 5 yıldızlı otel standartlarında sağlık hizmeti ile buluşacak. Eskişehir Şehir Hastanesi 341 bin 287 metrekarelik inşaat alanına sahip dev bir yatırım olarak öne çıkarken, 1 milyar 678 milyon liralık dev yatırımla bölgenin en önemli hastanesi olarak Eskişehir'i sağlıkta bir çekim merkezi haline getiriyor.



Kamu hastanesi statüsünde vatandaşlara 'ücretsiz' sağlık hizmeti verilecek

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 254 poliklinik, 35 ameliyathane ve 131 yoğun bakım ünitesi yer alıyor. 622 genel hastane yatak kapasitesine sahip hastanede, 90 yatak ruh sağlığı bölümüne ayrıldı. 122 yatakta ise kanser hastalarına yönelik onkoloji yoğun bakım ünitesi yer alacak. Hastanede bir de 100 yatak kapasiteli yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi de bulunacak. İnşaat süresince 3 bin 300 kişilik istihdamın oluşturulduğu hastanenin tamamlanmasıyla bin 361 kişi hizmet personeli olarak görev yapacak. Kamu hastanesi statüsünde vatandaşlara 'ücretsiz' sağlık hizmet verecek Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, Sağlık

Bakanlığı 25 yıl boyunca kiracı olarak yer alacak. Sistemde tıbbi hizmetlerin sorumluluğu kamuda kalacak. Bilgi işlem, güvenlik, temizlik, yemekhane ve otopark gibi bütün hizmetler, hastanenin yapım ve işletmesini üstlenen Akfen İnşaat tarafından karşılanacak.



Deprem olduğunda hastanedeki çalışmalar aksamadan devam edecek

Eskişehir'de kapılarını açacak dev tesis aynı zamanda Türkiye'nin öncelikli deprem izolatörlü şehir hastanelerinden birisi olacak. Hastanede tam 973 deprem izolatörü yer alacak. Uygulanan bu sistem sayesinde olası bir deprem anında sarsıntının etkisi azaltılarak, hastanedeki çalışmalar aksamadan devam edecek. Akıllı bina konsepti ile inşa edilen Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, trijenerasyon ile tasarruflu ısıtma ve soğutma mümkün olacak. Hastanede 2 bin 208 araçlık otoparkın yanı sıra helikopter pisti ve ücretsiz vale servisi de yer alıyor. Dünya standartlarındaki ileri teknoloji medikal ekipmanları ile bölgesinin sayılı hastaneleri arasında yer alacak Eskişehir Şehir Hastanesi, Biyokimya – Mikrobiyoloji – Patoloji ve Genetik alanlarında tüm testlerin aynı yerde yapılabileceği cihaz parkuruna sahip. Hastanede; 44 anestezi cihazı, 29 diyaliz cihazı, 100 EKG cihazı, 12 EKO cihazı, 1 ESWL taş kırma cihazı, 2 göz fako Cihazı, 1 göz vitrektomi cihazı, 20 holter EKG, 447 hastabaşı monitörü, 94 ventilatör, 42 USG Doppler, 2 MR ve 2 tomografi cihazı bulunuyor.



Açılmadan Avrupa'dan ödül aldı

Bölgenin sayılı hastaneleri arasındaki yerini alacak Eskişehir Şehir Hastanesi geçen yıl henüz hizmete girmeden Avrupa'nın en prestijli sağlık yatırımı ödülünü aldı. Hastane, EMEA Finance Project Finance Awards 2017 kapsamında EMEA Bölgesi (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) 'En İyi Sağlık Projesi' seçildi.



"Yakın zamanda buraya akademik kadro da kurmayı planlıyoruz"

Dev sağlık kampüsünü inceleyen Eskişehir Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, yapılan yatırımın Eskişehir'e verilen önemin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Yakın zamanda hastane içerisinde akademik kadronun kurulması için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Bilge, "Eskişehir Şehir Hastanesi 1081 yatakla hizmet verecek şekilde planlandı. Burası bölge için önemli bir hastane olma konumunda. Çevre yolunda bulunması nedeniyle Bilecik, Kütahya, Afyon gibi çevre illere de hizmet verecek. Aynı zamanda Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanımızın 'Hayalim, aşkım' dediği bir proje. Biz buraya aynı zamanda Eğitim - Araştırma Hastanesi unvanı da aldık. Bu bağlamda da çok büyük hizmet ve katkı vereceğine de inanıyoruz. 1081 kapasitenin 100 yatağı yüksek güvenlikli adli psikiyatri dediğimiz kısım olacak. Geri kalanı da nitelikli oda ve yoğun bakım olarak planlandı. Nitelikli hasta derken de 1 veya 2 kişilik odalar olarak planlanmış, içerisinde banyo ve tuvaleti olan odalar. Bunun yanında özellikli merkezler de burada olacak; kemoterapi ünitesi, nükleer tıp, linak radyoterapi gibi. Onun dışında yanık ünitemiz burada konuşlanmış durumda. Ayrıca yan dal uzmanlıklarımız da burada olacak. Yakın zamanda buraya akademik kadro da kurmayı planlıyoruz" dedi.



"Golf tipi arabalarla hizmet verilecek"

Dev kampüs içerisinde ulaşımın golf araçları ile karşılanacağına dikkat çeken Dr. Bilge, "Burada hastaların ulaşımı içeride de sağlanacak. Golf tipi arabalarla hizmet verilecek. Taşıma engeli olan hastalar da bu hizmetten faydalanacak. Onun dışında hasta yönlendirme ve hasta kabul hizmetleri de olacak. Aynı zamanda hastalarımız için yüksek yemek kalitesinde hizmet verilecek ki; hastanedeki hastaların en büyük şikayetlerinden biri de budur. Aynı zamanda hastalarımıza diğer önemli hizmetlerden bir tanesi de otopark olacak. Eskişehir'deki hastanelerimizin en büyük sıkıntılarından bir tanesi hastaların kullanabileceği otopark sıkıntısıydı. Şehir Hastanesi'ndeki otoparklar bu ihtiyacı da karşılamış olacak" diye konuştu.