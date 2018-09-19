Bakan Albayrak iş dünyasına OVP’yi anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye
ekonomisi için dönüm noktası olacak Orta Vadeli Program
'ı (OVP
) yarın açıklayacak. Albayrak, bu kapsamda DEİK
, TÜSİAD ve MÜSİAD
yönetimleriyle bir araya geldi. Toplantılara ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Albayrak, şu ifadeleri kullandı: "Ekonomimiz için hayata geçireceğimiz politikaları ortak akılla ortaya koyacağımızı açıklamıştık. Perşembe günü (yarın) yapacağımız OVP lansmanımız öncesi, DEİK, TÜSİAD ve MÜSİAD yönetimleri ile ekonomi politikalarımıza ilişkin oldukça verimli toplantılar gerçekleştirdik."