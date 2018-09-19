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Bakan Albayrak iş dünyasına ’yi anlattı

Giriş Tarihi: 19.9.2018
Bakan Albayrak iş dünyasına OVP’yi anlattı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomisi için dönüm noktası olacak 'ı () yarın açıklayacak. Albayrak, bu kapsamda , TÜSİAD ve yönetimleriyle bir araya geldi. Toplantılara ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Albayrak, şu ifadeleri kullandı: "Ekonomimiz için hayata geçireceğimiz politikaları ortak akılla ortaya koyacağımızı açıklamıştık. Perşembe günü (yarın) yapacağımız OVP lansmanımız öncesi, DEİK, TÜSİAD ve MÜSİAD yönetimleri ile ekonomi politikalarımıza ilişkin oldukça verimli toplantılar gerçekleştirdik."

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Bakan Albayrak iş dünyasına OVP’yi anlattı
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