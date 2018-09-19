Çin’den ABD’ye 60 milyar dolarlık misilleme

ABD'nin ek gümrük vergisi kararı ticaret savaşında gerilimi yükseltirken, Çin'den misilleme açıklaması gecikmedi. Çin, ABD'nin kararına misilleme olarak, bu ülkeden ithal ettiği 60 milyar dolar değerindeki ürüne ek gümrük vergisi getirme kararı aldı.



Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Gümrük Tarifeleri Komisyonu, yeni tarifenin 5 bin 207 tür ürüne uygulanacağını açıkladı. Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tarifenin yüzde 5 ila 10 arasında değişeceği ve 24 Eylül'de, yani ABD'nin söz konusu tarifesiyle aynı günde uygulamaya sokulacağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar değerindeki ürüne yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacaklarını açıklamıştı. Trump, Çin'in misillemede bulunması durumunda anında üçüncü aşamaya geçilerek 267 milyar dolar değerindeki Çin ürününe yeni bir vergi tarifesi getirecekleri tehdidinde de bulunmuştu.



Diğer yandan, Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Çin'in meşru hak ve çıkarlarını koruyacağı belirtildi. Bakanlık, ayrıca ABD'nin söz konusu girişimi üzerine Dünya Ticaret Örgütü'ne eş şikâyet başvurusu yaptıklarını da duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang da Pekin'in ABD'nin tek taraflı girişimlerini kabul edemeyeceğini dile getirdi. Sözcü, ABD'nin ticaret istişarelerinde ''samimiyet ve iyi niyet'' göstermesi gerektiğine de vurgu yaptı.