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ile birlikte tercih sorgula! DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Binlerce ön lisans programında okuyan ön lisans mezunu öğrenciler tercihlerini gerçekleştirdiler. tercih nın açıklanması ile birlikte ön lisans öğrencileri lisans programına katılmaya hak kazanacaklar. On binlerce aday 2018 DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi büyük bir heyecan içinde bekliyorlar. DGS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM'den açıklama var mı? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 19.9.2018 10:19 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 10:19
ÖSYM ile birlikte DGS tercih sonuçları sorgula! DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

On binlerce lisans mezunu na katılarak ön lisans derecesinde olan öğrenimlerini lisansa tamamlamaya çalıştılar. Çok sayıda aday 21 Temmuz'da sınav heyecanını yaşadılar. On binlerce öğrencinin aklındaki soru ise; Peki tercih ne zaman açıklanacak? Bu sorunun yanıtını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için hazırladık. ile 2018 DGS tercih sonuçları sorgula...

DGS (DİKEY GEÇİŞ SINAVI) NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı 2000 yılından bu yana meslek yüksek okulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı adayların öğrenimlerini lisans programlarına tamamlamaları için katıldıkları sınavdır. Her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılan sınav neticesinde başarılı olan öğrenciler puanlarına göre üniversitelerin lisans programlarına kazanmaya hak kazanırlar.

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ÖSYM ile birlikte DGS tercih sonuçları sorgula! DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
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