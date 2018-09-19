ÖSYM ile birlikte DGS tercih sonuçları sorgula! DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

On binlerce lisans mezunu Dikey Geçiş Sınavına katılarak ön lisans derecesinde olan öğrenimlerini lisansa tamamlamaya çalıştılar. Çok sayıda aday 21 Temmuz'da sınav heyecanını yaşadılar. On binlerce öğrencinin aklındaki soru ise; Peki DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu sorunun yanıtını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için hazırladık. ÖSYM ile 2018 DGS tercih sonuçları sorgula...

DGS (DİKEY GEÇİŞ SINAVI) NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı 2000 yılından bu yana meslek yüksek okulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı adayların öğrenimlerini lisans programlarına tamamlamaları için katıldıkları sınavdır. Her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılan sınav neticesinde başarılı olan öğrenciler puanlarına göre üniversitelerin lisans programlarına kazanmaya hak kazanırlar.