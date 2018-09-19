Dünya kupasında biletler Passolig’e emanet

2022'de Katar
'da düzenlenecek olan Dünya Kupası
'ndan sadece Türk müteahhitleri pay almıyor. Dünyada da ilgi gören passolig
sistemi Katar'da kullanılacak. Dünya Kupası için dört yıllık bir süre olmasına rağmen passolig ilk stadyumun altyapısını aldı. Toplam altı statta yapılacak kupa için diğer statların da passolige geçebileceği belirtiliyor.
SABAH'ın sorularını yanıtlayan Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı
, "Katar'daki bir stada bizim cihazımızı sattık. Zamanla diğer statların da geleceğini düşünüyoruz. Ayrıca passolig kart satışı yönünde de görüşmelerimiz var. Sadece bilet satışı değil, Türkiye
'deki uygulamalarımızın bir benzeri olarak orada da toplu taşımada geçecek bir kart teklifinde bulunduk" dedi. Katarlıların şartnamelerine uyduklarını belirten Kazancı, "Fiyat anlamında uygunuz. Sekiz stadın birini aldık diyebiliriz. Diğerleri de arkadan gelecek. Bizim makinemizin adı EPRA. Yazılım ve donanımı bize ait. Tamamen yerli ve milli bir cihaz" şeklinde konuştu. 137 makine sattıklarını ve toplamda 300 bin dolarlık bir iş hacmi olduğunu belirten Kazancı, en güvenli sisteme sahip olduklarını dile getirdi. KULÜPLER 25 MİLYON TL KAZANDI
Passolig'ten 2017-2018 sezonunda Türkiye ligindeki kulüplerin 25 milyon TL kazandığını belirten Kazancı, "13 milyon TL sadece üç büyüklerin. Galatasaray'ın 780 bin, Fenerbahçe'nin 730 bin ve Beşiktaş'ın da 680 bin kartı var. Toplamda 4.1 milyon kartın 2.2 milyon üç büyüklerin. Kart sahibi olanların yüzde 80'i maça gitmiş. Yüzde 20'si hiç maça gitmemiş. Onlar kart bulunsun diye ya da aidiyet duygusuyla alıyor" dedi.