Öğrencilere beslenme yardımı zamlandı

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK
), devlet yurtlarında barınan öğrencilere verilen beslenme yardımını günlük 11 liradan 12.5 liraya çıkardı. Yeni eğitimöğretim yılında üniversite öğrencilerine sabah kahvaltısı için 4, akşam yemeği için de 8.5 lira olmak üzere günlük 12.5 lira aylık ise 375 lira ödeme yapılacak. YÜZDE 97'Sİ YERLEŞTİRİLDİ
Yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan şehit ve gazi çocuklarına, anne ve babası vefat etmiş öğrencileri ile devletin koruması altındaki öğrencilerin beslenme ücretleri de 630 liradan 675 liraya yükseltildi. KYK yurtlarına başvuru yapan öğrencilerin ise yüzde 97'sinin devlet yurtlarına yerleştirildiği belirtildi. KALANLAR YENİ YURTLARA
Buna göre yurt başvurusu yapan 364 bin 178 öğrenciden 353 bin 928'inin yurtlara yerleştiği açıklandı. Kredi Yurtlar Kurumu, başvurularda açıkta kalan öğrencilerin de en kısa süre içerisinde yeni açılacak yurtlara yerleştirme işlemlerinin başlatılacağını duyurdu.