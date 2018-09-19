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, Boğaz'dan geçecek

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 12:41
- bugün 'nda alçak uçuş gerçekleştirecek

İstanbul öncesinde Türk Yıldızları saat 14.40-15.00'de İstanbul Boğazı'nda alçak uçuş gerçekleştirecek.

Alınan bilgiye göre, etkinlik Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek.

Türk Yıldızları'nın alçak uçuş gösterisinin rotası "1445L Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1446L Sarıyer, 1446L Tarabya, 1447L Paşabahçe, 1447L FSM, 1447L Küçüksu, 1448L Beylerbeyi, 1449L Altunizade, 1449L Selimiye, 1449L Moda, 1450L Adalar, 1451L Maltepe, 1451L Bostancı, 1452L Kadıköy, 1452L Kalamış, 1452L Haydarpaşa, 1453L Bağlarbaşı, 1453L Çengelköy, 1454L , 1445L Anadolu Kavağı, 1456L Yavuz Sultan Selim Köprüsü" olarak belirlendi.

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Türk Yıldızları, Boğaz'dan geçecek
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