Yerli üretim logosunun kullanım şartları belli oldu

Yerli üretim logosunun Türkiye'de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu olacak.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, etiket, tarife ve fiyat listelerinde bulunması zorunlu hususların, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin "Etiket bulundurma zorunluluğu" başlıklı maddesinde düzenlendiğine işaret edilerek, perakende olarak satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatının belirtilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Duyuruda, 3 Ekim'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle söz konusu yönetmelikte değişikliğe gidildiği hatırlatılarak, Türkiye'de üretilen ürünlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinde kullanılması zorunlu yerli üretim logosu için dikkat edilmesi gereken hususlara yer verildi. Duyuruya göre logonun kullanımına ilişkin Bakanlıkça belirlenen hususlar şöyle:

- Yerli üretim logosunun Türkiye'de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu olacak.

- Logo, tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde ve orijinal renklerinde yerleştirilecek.

- Logonun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda yerli üretim logosu kurumsal kimlik kılavuzunda yer alan oranlara uyulması gerekecek.