1 yılda 10 milyar dolar gelir

Rusya
'nın başkenti Moskova
'da kapılarını açan 12. Proestate Uluslararası Emlak ve Yatırım Forumu'nda yabancıya konut satışıyla ilgili düzenlemeyi değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, son 5 yılda yabancıya 12 milyar dolarlık satış yapıldığını belirterek, "Bu düzenlemeyle birlikte yabancıya satış atağa kalkacaktır. Son 5 yılda yapılan satış önümüzdeki 1 yılda yapılacaktır" dedi. Bakan Kurum, 2019'da 10 milyar dolarlık satış yapılabileceğini söyledi. Rusya, Katar
ve Avrupa'da ofis açmak gerektiğini belirten Kurum, "Roadshow'lara da çıkılmalı. Bu tür faaliyetlere öncülük edebiliriz" dedi. BARIŞA 5 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU
Türk müteahhitlerinin yurtdışında 368 milyar dolar iş hacmi bulunduğunu anlatan Kurum, "Bunun yüzde 19.5'i Rusya'da. Bunu 100 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor" dedi. İmar Barışı'na şu ana kadar 5 milyon 161 bin başvuru geldiğini, yaklaşık 3 milyar lira ödemenin olduğunu belirten Kurum, 31 Ekim'e kadar olan başvuru süresinin uzatılmasının gündemde olmadığını ifade etti. Rusya İnşaat Konut ve Kamu Destekleri Bakanı Vladimir Yakuşev ile toplantı yaptıklarını da kaydeden Kurum, "İşbirliği yapmak istiyorlar. Konuya ilişkin bir çalışma grubu oluşturulup protokole bağlanmasını istiyorlar" diye konuştu. Yeni Moskova Projesi'nin de gündeme geldiğini ifade eden Kurum, "Projenin inşaat alanı 100 milyon metrekare. 2025'e kadar 70 milyon metrekare konut yapmayı hedefliyorlar. Türk müteahhitlerin sayısını artırmamız gerekiyor" dedi. YATIRIM DA ÇEKİYORUZ
Foruma İstanbul Standı ile katılan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Yabancıya konut satışı, yabancının ülkemize büyük yatırımlarının ilk önemli adımı. Türkiye'den konut alan yabancı ülkemizde yaşıyor, harcıyor, yatırım yapıyor. Yani sadece konut satmıyoruz, büyük bir yatırım potansiyeli çekmiş oluyoruz" diye konuştu. YABANCIYA SATIŞTA REKOR KIRIYORUZ
Yabancıya konut satışında her ay rekor kırıldığını dile getiren KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Yıl sonunda yabancıya konut satışında yüzde 50 artışla 6 milyar doları yakalayabiliriz. Yeni düzenleme hem ülkemize hem de gayrimenkul sektörüne muazzam bir döviz girdisi sağlayacak. Eximbank imkânlarından sektörün faydalanması yabancıya satışları daha da artırır" dedi. 10 MİLYAR DOLAR ÜTOPİK DEĞİL
GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, geçen yıl 4.6 milyar dolar olarak gerçekleşen yabancıya konut satışının ilk etapta 10 milyar dolara çıkacağını öngördüklerini belirterek, "Bu ütopik değil, realize olabilecek bir rakam. Ardından 15-20 milyar dolarlara çıkabiliriz. Türkiye'nin yabancıya verdiği imkânlar, sağladığı güven unsuru algımız için önemli" dedi. DEZAVANTAJIMIZ ORTADAN KALKTI
TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya ise "Yunanistan
'da oturma izni için yatırım şartı 250 bin eurodan başlarken, Türkiye için 1 milyon dolar cazip bir rakam değildi. Son yıllarda yabancı ülke vatandaşlığı ile ilgili bir endüstri oluştu. Yunanistan ve Portekiz bunun örneği. Şimdi bu rekabet, Türkiye lehine çalışabilir" diye konuştu.