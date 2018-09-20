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10 dilde yerli oyuncak geliştirdi

Giriş Tarihi: 20.9.2018
10 dilde yerli oyuncak geliştirdi
Oyuncak tasarımlarını yüzde yüz yerli sermaye ve yüzde yüz yerli iş gücü ve teknoloji ile birleştirerek üreten , Beylikdüzü'nde yer alan fabrikasında, 20 yılı aşan üretim tecrübesi ile ürünleri tüm dünyaya satıyor. Yazılımı ve patenti Akar Oyuncak'a ait 'Akartoys-Jagu' uygulamaları ile Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, başta olmak üzere 10 farklı dilde, hem puzzle keyfini yaşayıp, hem de setlerle oynayarak güzel vakit geçirebilme fırsatı sunuyor. Konuşan puzzleler, meslek setleri, kitaplar ve halılar şirketin öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor.
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10 dilde yerli oyuncak geliştirdi
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