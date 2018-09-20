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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Dönmez, yüzde 100 elektrikle çalışan aracı denedi

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 09:21

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Dönmez, yüzde 100 elektrikle çalışan aracı denedi

, aralarında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın da olduğu gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Dönmez, yüzde 100 elektrikle çalışan aracı denedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, görüşmenin ardında Bakanlık kampüste deneme amacıyla iç hizmetlerde kullanılan elektrikli aracı tanıttı. Bakan Dönmez, Bakanlık araç alım ve kiralamada 2021'den itibaren Türkiye'de üretilen elektrikli ve hibrit araçlarla sağlanmaya başlayacağını kaydetti.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Dönmez, yüzde 100 elektrikle çalışan aracı denedi
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