Evlerde elektrik üretilip satılabilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, bir grup gazeteciye Türkiye'nin güncel enerji yol haritasını anlattı. Bu yıl elektrik üretiminin yüzde 10'unun rüzgâr ve güneşten elde edileceğini söyleyen Dönmez, "Rüzgâr ve güneşte her yıl kurulu gücümüzü 1.000 mw artıracağız" dedi. Yakın zamanda Niğde Bor, Urfa ve Hatay için YEKA ihalesine çıkılacağını belirten Dönmez, "Çatılarda, bina yüzeylerinde güneş paneli kullanılabiliyor. Konutlar için 10 kw'lık bir sistem 15 bin dolar civarında. Bir dairenin ihtiyacı 5-6 kw. Tek daire için 10 kw'ye kadar enerji satışı vergiden muaf. Satış bedeliniz, enerjiyi
kaça alıyorsanız, aynı. Ankara
'daki bir ev için bu sistem 7 senede kendisini ödüyor. 10 kw ürettiniz, 5 kw tükettiniz, kalan 5 kw'yi şebekeye satabiliyorsunuz" dedi.
Bakan Dönmez, aralarında SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun da bulunduğu bir grup gazeteciyle sohbet etti. KADEMELENDİRME YAPILACAK Akkuyu Nükleer Santrali
'nin ilk reaktörünün 2023'te devreye alınacağını hatırlatan Dönmez, "Sinop
'ta Japonlar ile çalışıyoruz, fizibilitelerini sundular. Üçüncü santral Trakya'da gibi gözüküyor. Çinliler ile görüşüyoruz" dedi. Türk Akımı'nda su altı boru işlemlerinin bittiğini, ikinci hattın da yüzde 60'ının tamamlandığını dile getiren Dönmez, "Akdeniz
'de önümüzdeki ay ilk petrol sondajımıza başlamak istiyoruz. Bu Antalya
açıklarında olacak" dedi. Dönmez, EPDK'nın dağıtım sektörü ile görüştüğünü tüketicinin enerjiyi verimli kullanması için kademelendirme çalışması yapılacağını söyledi.