Geleceğin Tohumları Projesi Pekin’deki Açılış Seremonisi ile başladı

Geleceğin Tohumları – Seeds For the Future 2018 için Pekin'deki açılış töreniyle ilk adım atıldı. Törene Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, HUAWEI Kamu İlişkileri ve İletişim Birimi Pekin Bölge Direktörü Zhao Xiaobin, akademik kurum temsilcileri ve projede yer alan öğrenciler katıldı.

Projenin temel amaçları arasında; genç nüfusa farklı bir kültürel bakış açısı kazandırmak, gençlerin kariyer hedeflerine katkı sağlamak, Türkiye'de HUAWEI'nin teknoloji ve Ar-Ge'deki gücünün farkında olan marka elçileri yaratmak ve bilişim alanında nitelikli insan kaynakları profili oluşturulmasına destek olmak yer alıyor. Geleceğin Tohumları'nda bu yıl ülkemizi temsilen; Boğaziçi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimi gören başarılı öğrenciler yer aldı.

Öğrenciler, programın ilk haftasında Çin dili ve kültürü içeriğiyle birlikte; Çin Seddi, Yasak Şehir, Tiananmen Meydanı gibi Çin kültürünün önemli tarihi noktalarına ziyaretler gerçekleştirecek. Programın ikinci haftasında ise katılımcılar, Shenzhen'deki HUAWEI genel merkezinde; şirketin uluslararası iş kültürü, değerleri, iş çözümleri ve uçtan uca ürün gamını yerinde inceleme fırsatı bulacak.

HUAWEI Kamu İlişkileri ve İletişim Birimi Pekin Bölge Direktörü Zhao Xiaobin, "Geleceğin Tohumları 2018 açılış töreninde yaptığı konuşmada; "Geleceğin Tohumları projesiyle, yarının bilişim teknolojileri uzmanlarının yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Geleceğin daha bağlantılı ve dijital dünyasını yaratırken, genç nüfusa farklı bir kültürel bakış açısı kazandırmak, iş kültürünün sürekliliğini sağlamak, teknolojinin hayatın her alanına daha çok nüfuz ettiği bir eko-sistem yaratmak ve dünya çapında bu amaçla gerçekleştirdiğimiz operasyonların işleyişi hakkında genç katılımcıları doğru yönlendirmek de diğer hedeflerimiz arasında. Geleceğin mühendislerinin, elektronik ve iletişim uzmanlarının tüm ülkelerde daha fazla ve kalifiye bir şekilde yetişmesini sağlamayı da önemsiyoruz. Bu doğrultuda Geleceğin Tohumları Projesi, bilişim alanında nitelikli insan kaynağının oluşturulması özelinde de ayrı bir öneme sahip" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen ise konuşmasında, Geleceğin Tohumları projesini şu sözlerle değerlendirdi; "Bilim ve teknoloji ile örülü bir geleceğin tohumlarını, toplumları ve kültürleri kaynaştıran bir platformda buluşturan bu projenin, her geçen yıl daha fazla büyüdüğünü görmek mutluluk verici. Genç katılımcıların geleceği ve kariyerleri açısından da büyük fayda sağlayacağını düşündüğüm bu projede, başta HUAWEI yöneticileri olmak üzere emeği geçen herkese özellikle Çin – Türkiye ilişkilerine katkıları için teşekkür ediyor ve Geleceğin Tohumları'nın uzun soluklu bir şekilde devam etmesini diliyorum."